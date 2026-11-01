Голяма промяна за пенсионерите през 2027 г., повече пари и нови правила

Важни промени очакват българските пенсионери и хората, на които предстои да се пенсионират през 2027 г. От 1 януари влизат в сила по-високи изисквания за възраст и осигурителен стаж, като необходимият стаж достига своя законов максимум и повече няма да расте. В същото време Министерството на финансите прогнозира увеличение на пенсиите с около 8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Промените са посочени в официалните данни и разчети на Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсиите може да се увеличат с около 8% от юли

Една от най-важните новини за настоящите пенсионери е очакваното осъвременяване на пенсиите през следващата година. В разчетите на Министерството на финансите е заложено прогнозно увеличение от около 8% по швейцарското правило, което се прилага от 1 юли.

Посоченият процент все още е прогноза, а не окончателно определен размер на увеличението. Швейцарското правило отчита промените в инфлацията и средния осигурителен доход, като конкретният процент за 2027 г. предстои да бъде определен по установения ред.

Друга важна промяна е свързана с линията на бедност, която през 2027 г. ще достигне 443 евро. Това представлява увеличение с 13,4% спрямо предходната година и е важен ориентир за социалната политика и подпомагането на хората с ниски доходи.

От 1 януари се вдига възрастта за пенсиониране

С началото на 2027 г. влизат в сила и новите условия за придобиване на право на пенсия по общия ред за работещите при трета категория труд. Изискванията са различни за жените и мъжете, като и при двата пола се увеличават както възрастта, така и необходимият осигурителен стаж.

За жените ще се изискват навършени 62 години и 8 месеца, което е увеличение с два месеца спрямо 2026 г. Необходимият осигурителен стаж ще бъде 37 години, също с два месеца повече.

При мъжете пенсионната възраст ще достигне 64 години и 10 месеца, или с един месец повече спрямо настоящата година. За да придобият право на пенсия по общия ред, те ще трябва да имат 40 години осигурителен стаж, което представлява увеличение с два месеца.

Съществената промяна е, че през 2027 г. изискванията за осигурителен стаж достигат предвидения в закона максимум. След това стажът няма да продължи да се увеличава, но пенсионната възраст ще расте по установения график.

НОИ вече изпраща писма, тези набори излизат в пенсия

Националният осигурителен институт вече е изпратил уведомителни писма до гражданите, които през следващата година навършват необходимата възраст за пенсиониране по общия ред.

При жените това са родените в периода от 1 юли 1964 г. до 30 април 1965 г. При мъжете уведомленията обхващат родените от 1 април 1962 г. до 28 февруари 1963 г.

От НОИ припомнят, че достигането на определената възраст не е достатъчно за отпускане на пенсия. Задължително условие е гражданите да разполагат и с необходимия осигурителен стаж.

Хората, които са изпълнили условията за пенсиониране през предходни години, не губят придобитите си права. Те могат да подадат заявление за пенсия и по-късно, като се запазват условията, по които вече са придобили право.

Има вариант за пенсия и при недостатъчен стаж

За гражданите, които не успяват да съберат необходимите 37 или 40 години осигурителен стаж, законодателството предвижда алтернативна възможност. Съгласно член 68, алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване право на пенсия може да се придобие при навършване на 67 години и наличие на най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

Това условие е еднакво за жените и мъжете. То дава възможност на хората с прекъсвания в трудовата биография или недостатъчно натрупан стаж да придобият право на пенсия при достигане на по-високата възраст.

Може и една година по-рано, но с пожизнено намаление

Остава и възможността за предсрочно пенсиониране по желание. Тя важи за хората, които вече са натрупали пълния необходим осигурителен стаж, но все още не са достигнали изискуемата възраст.

Тези граждани могат да се пенсионират до една година по-рано. Условието обаче е, че пенсията им се намалява пожизнено с 0,4% за всеки месец, който не им достига до навършването на официалната пенсионна възраст.

При пенсиониране с цяла година по-рано намалението достига 4,8% и остава в сила за целия период на получаване на пенсията. Така хората с необходимия стаж имат възможност сами да преценят дали да се възползват от предсрочното пенсиониране, или да изчакат достигането на установената възраст.