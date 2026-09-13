Как сънят влияе на трудовия стаж
Интересни резултати от мащабно изследване
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Интересни резултати от мащабно изследване
Какви нередности видя Делчева
Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за правилата за минималната заплата и стажа при непълно работно време
Наталия Ефремова увери, че инвалидни пенсии няма да се спират само по сигнал, и поиска ясно разграничение между трудов и осигурителен стаж
Най-после! Голямото чакане на бюджета приключи. Депутатите приеха окончателно разчетите в държавната хазна за 2026 г. Вчера дебатите по план-сметката...
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
Как се влияе той от осигурителтия стаж
Бюджетът за 2027 г. влиза в парламента до месец и половина
Има становище до председателя на НС
Часовете стават решаващи
Предложенията са част от законопроекта за Бюджет 2026
От 1 юни трудовият стаж вече се пази електронно, но старите книжки остават важен документ до пенсиониране
До 1 юни 2026 г. работодателите имат ангажимент да оформят трудовите книжки на своите работници и служители
България се нарежда на 23-та позиция с 34,5 години очаквана продължителност на трудовия живот
Той e cpeднo 35,9 гoдини, coчaт дaнни нa eвpoпeйcĸaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa Eвpocтaт.
Не бива да има осигуряване по съсловия и професии
София. Освобождаване до две трети от осигурителните вноски планира държавата, за да насърчи фирмите да наема млади безработни. Социалното министерств...
Сливен. Сериозно обсъждаме промени в Закона за насърчаване на заетостта, които да включват и махане на задължителния трудов стаж преди първо постъпван...