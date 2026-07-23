Остър спор за големи промени в трудовия стаж

Предложение за промени в Кодекса на труда, които трябва да влязат в сила от 1 януари следващата година, предизвика остър спор между синдикатите и работодателските организации.

Според предложените текстове работата на 4-часов работен ден вече няма да се зачита като пълен трудов стаж. Ако промените бъдат окончателно приети, служител, който работи по четири часа дневно, ще натрупва половин ден трудов стаж за всеки отработен ден. На практика това означава, че два дни работа на половин работен ден ще се признават за един ден трудов стаж, съобщава NOVA.

Какво ще се промени

Предвижда се промените да засегнат не само трудовия стаж, но и размера на платения годишен отпуск.

При работа на половин работен ден минималният платен отпуск ще бъде намален пропорционално – от 20 на 10 работни дни.

Според вносителите на предложението целта е трудовите права да бъдат обвързани с реално отработеното време.

Синдикатите: Отнемат се права

Председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова определи начина, по който се предлага промяната, като неприемлив.

По думите ѝ промяната няма да засегне осигурителния стаж и пенсиите, тъй като те и сега се изчисляват според внесените осигуровки. Според нея обаче последствията ще бъдат сериозни за трудовия стаж, допълнителното възнаграждение за прослужено време, платения годишен отпуск и някои обезщетения.

Атанасова предупреждава, че ако човек работи две години на 4-часов работен ден, за трудов стаж ще му бъдат признати само една година.

Тя обръща внимание и на хората, които работят на непълно работно време, защото отглеждат малки деца или се грижат за свои близки. Според синдикатите именно те ще бъдат най-сериозно засегнати от предложените промени.

Бизнесът: Така ще се ограничи сивият сектор

От Асоциацията на индустриалния капитал в България защитиха идеята.

Председателят на Общото събрание на организацията Васил Велев заяви, че практиката служители формално да бъдат назначавани на четиричасов работен ден често е следствие от високите разходи за труд и минималните осигурителни прагове.

Според него това е начин предприятията да оцелеят, вместо да съкращават персонал или да прекратяват дейността си.

Предстои предложението да бъде обсъдено в Народното събрание, където ще стане ясно дали промените ще бъдат окончателно приети и ще влязат в сила от началото на следващата година.