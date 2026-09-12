Омбудсманът атакува в КС важни промени за заплатите и стажа
Какви нередности видя Делчева
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Какви нередности видя Делчева
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
Предложенията са част от законопроекта за Бюджет 2026
Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
Не е добра идея държавата да определя МРЗ, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира министър Ефремова
Пълна справка за всички видове почивка
Кодексът на труда определя ясни срокове и права за работниците и работодателите
Гледа проект на Венко Сабрутев
Сред предложенията са по-гъвкав бащински отпуск, почасово ползване на годишен отпуск и нови правила за минималната заплата
Синдикатите скочиха, не приемат предложението на социалното министерство
50 страници поправки в Кодекса на труда
Те са внесени в парламента в нарушение на Кодекса на труда
Това ще компенсира доходите заради растящите цени и инфлацията
Това каза Христо Проданов от БСП в предаването Патарински
Чрез Кодекса на труда се дава възможност за извънредния труд да стане 300 часа годишно
Днес се проведе заседание на тристранката, председателствано от вицепремиера Николова
Няма да се пише нов Кодекс на труда, а работна група ще излезе с предложения за изменения в сега действащия - това стана ясно на свикана от социалния...
Промените в Кодекса на труда изкараха хиляди по улиците и на бой с полицията Ожесточени протести избухнаха във вторник вечерта в цяла Франция, след к...
Неизползваният в рамките на годината отпуск трябва да бъде взет не по-късно от средата на следващата година. Това решиха депутатите в сряда при оконча...
Депутатите приеха окончателно на второ четене промени в Кодекса на труда, с които се въвеждат т.нар. еднодневни трудови договори. По предложение на И...