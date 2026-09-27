Мег Райън продаде райското си убежище: Грабнаха го без пазарлък

Мег Райън се раздели с красивото си и уединено имение в Хамптънс, при това без да отстъпи нито долар от обявената цена. Актрисата продаде дома си в Бриджхемптън за 15,25 млн. долара – точно толкова, колкото поиска при пускането му на пазара.

Имотът се задържа на пазара само няколко седмици. Райън го обяви за продажба в началото на лятото, а още през юли той вече беше отбелязан като имот с активен договор за покупка.

Новият собственик е Хенри Тиш, бродуейски и развлекателен продуцент, работил по продукции като Merrily We Roll Along и CATS: The Jellicle Ball. Той е част от известната фамилия Тиш.

Купила го за 13,49 милиона

Мег Райън придобива имението през 2024 г. за 13,49 млн. долара. Така разликата между покупната и продажната цена е около 1,76 млн. долара, преди да бъдат отчетени разходите по имота и сделките.

Къщата се намира в Бриджхемптън върху уединен парцел от около 1,5 акра, само на няколко километра от океана. Жилищната площ е приблизително 6500 квадратни фута, или малко над 600 кв. м.

Пет спални и класически стил на Хамптънс

Домът е проектиран от архитект Кити Маккой в характерния за Хамптънс стил. Разполага с пет спални, просторни помещения за гости и семейни събирания, няколко камини и голяма кухня с вграден кът за закуска.

Навън има плувен басейн, заобиколен от внимателно оформена зеленина, а просторният терен осигурява спокойствието и уединението, с които районът е известен.

За Мег Райън това далеч не е първата успешна сделка с луксозен имот. През годините актрисата купува и преобразява различни жилища, преди отново да ги предложи на пазара.

Сега последният ѝ имот в Хамптънс намери нов собственик за пълната искана цена – 15,25 млн. долара.