Мария Илиева призна за "Гласът на България"

Мария Илиева гостува в "Тази събота и неделя", където говори за участието си в "Гласът на България". Тя започна с това, че в музикалния формат постоянно търси комбинация на ярък глас, но и човек, а не някой, който просто самоцелно иска да стане известен. След като преди това Иван Лечев се пошегува, че иска Мария Илиеа в своя отбор, тя му върна, че също би искала да е при него. Сподели, че с Дара си помагат да спечелят някой участник за своя отбор, като според нея женската сила е нещо много силно и категорично.

"Най-голямата възможна сцена е на "Гласът на България", каза Илиева, която съжали, че днес няма клубни сцени, както когато тя прохождала в музикалната кариера.

Самата Мария Илиева е пяла на концерта "Звездите на Европа" в Брюксел, гледан от половин милиард зрители по телевизията. За нея било голяма чест, че била единственият източноевропеец.

Мария Илиева на 30 септември старира свой подкаст "Методът на дивата", в който записала 13 епизода с лекари и хора, имащи отношение към здравословния начин на живот. Всичко идва, тъй като когато ражда дъщеря си София тя става почти 100 кила. После намерила нужните специалисти, които бавно и постепенно да я вкарат в най-добрата й форма.

Мария Илиева за първи път сподели, че е претърпяла и естетическа интервенция. Тя имала диастаза, разширена съединителна тъкан на корема. Направена й е абдоминопластика или коремна пластика, което е фактор за добро самочувствие, а и естетическият ефект, според Мария Илиева, не е за подценяване.