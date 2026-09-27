Най-голямото село в Европа е на Балканите. Изпреварва десетки български градове

Когато чуете думата „село“, вероятно си представяте тихи калдаръмени улички, възрастни хора на пейките пред къщите, градини с зеленчуци и бавен ритъм на живот. В северозападната част на Румъния обаче съществува едно място, което напълно преобръща тази представа. Това е Флорещ (Florești) – най-голямото село на Балканите и неофициално в цяла Европа, което по брой жители изпреварва десетки български и румънски градове.

Как едно тихо трансилванско селце се превърна в демографски феномен и какво го прави толкова специално?

Демографският взрив: От 7 000 до над 50 000 души за две десетилетия

Историята на Флорещ е история на истински икономически и строителен бум. В началото на XXI век (през 2002 г.) мястото е с население едва 7 500 души. Днес официално регистрираните му жители са над 52 700, а с неофициално живеещите под наем студентски и млади семейства бройката надхвърля 70 000 души.

За сравнение – Флорещ е по-голям от български окръжни градове като Габрово, Видин или Казанлък.

Причината за този феномен се крие само на 8 километра от селото – град Клуж-Напока. Известен като „Силициевата долина на Румъния“, Клуж се превърна в огромен IT, студентски и медицински център. Скокът в цените на имотите в Клуж принуди хиляди млади специалисти да потърсят по-достъпни жилища в съседния Флорещ.

Парадокси за Флорещ

Най-младото население в Румъния. За разлика от повечето европейски села, където демографската картина е застаряваща, Флорещ е пълен с млади хора. Средната възраст тук е под 35 години, а детските колички и новите детски градини са неизменна част от пейзажа.

Парадоксът „Село с данъчни облекчения“. Защо Флорещ все още не е град? Местните жители и общинската власт неколкократно отказват официално да променят статута си на „град“. Причината е напълно практична – селският статут осигурява по-ниски местни данъци и такси за имотите и автомобилите, както и по-лесен достъп до определени европейски фондове за селските райони.

Уличният феномен DN1. Пътят, който свързва Флорещ с Клуж-Напока (шосето DN1), е определян от румънските медии като най-натоварения път в цяла Румъния. В пиковите часове сутрин и вечер хилядите автомобили образуват колони, а преминаването на разстоянието от няколко километра понякога отнема над час.

От обори до модерни блокове. В рамките на едно десетилетие ливадите за паша на добитък и царевичните ниви бяха заменени от хиляди нови апартаментни комплекси, търговски центрове, големи хипермаркети и фитнес зали.

Градоустройствен капан. Бързото и често хаотично застрояване превърна Флорещ в класически пример за т.нар. urban sprawl (градско разрастване). Днес селото разполага с модерни частни болници и IT офиси, но инфраструктурата продължава да „догонва“ мащабите на бързо растящото население.

Животът във Флорещ днес

Днес Флорещ е уникален хибрид – на хартия е село, но на практика функционира като модерен, динамичен и оживен градски сателит. Тъй като в него живеят хиляди висококвалифицирани кадри, в селото се развива богата мрежа от ресторанти, частни училища и развлекателни зони.

За всеки, който посещава Трансилвания, Флорещ е повече от просто предградие – той е лаборатория за това как дигиталната икономика и вътрешната миграция могат да преобразят едно селско място за броени години.