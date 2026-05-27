Политическо земетресение тресе Букурещ

Съседна Румъния навлезе в тежка политическа криза, след като преговорите за съставяне на ново коалиционно правителство достигнаха до пълен и безкомпромисен блокаж. Румънските медии алармират, че въпреки огромните очаквания развръзката да настъпи още тази седмица, държавният глава Никушор Дан вероятно ще бъде принуден да отложи съдбоносната номинация за премиер чак за след 1 юни.

Три седмици задкулисни пазарлъци в двореца „Котрочени“

Политическият хаос в Букурещ ескалира, след като по-рано този месец редовното коалиционно правителство, оглавявано от лидера на либералите Илие Боложан, бе брутално свалено с вот на недоверие. В момента кабинетът на Боложан функционира с временен мандат, но преговорите в президентския дворец „Котрочени“ се влачат безрезултатно вече три седмици. Информационният сайт „Зиаре“ разкрива, че името на новия кандидат-премиер се очаква да бъде обявено най-рано през първата седмица на юни, тъй като партийните лидери отказват да направят каквито и да е отстъпки.

Времето обаче притиска фатално Букурещ. Според румънската конституция новото правителство трябва да бъде сформирано в рамките на 45 дни от вота на недоверие, което поставя краен срок до 20 юни. Източници на „Евронюз“ от президентството издават, че Никушор Дан е притиснат и от международен ангажимент, тъй като на 5 юни заминава на официално посещение в Черна гора, което означава, че трябва на всяка цена да обяви името преди това.

Пълен колапс: Никой не може да събере мнозинство

Влиятелната телевизия „Диджи 24“ съобщава, позовавайки се на вътрешна информация от кулоарите на властта, че преговорите за нова управляваща коалиция се намират в състояние на „тотален колапс“. Нито един от обсъжданите потенциални кандидати за министър-председател не успява да събере необходимото стабилно мнозинство в парламента.

Точно тази невъзможност за диалог принуждава президента умишлено да бави официалната процедура. Въпреки проведените тежки консултации и поредицата от неформални тайни разговори между лидерите на бившата коалиция, румънските политици изглеждат по-далеч от решението от всякога, оставяйки северната ни съседка в състояние на опасна безтегловност.

