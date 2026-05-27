Тръмп с ултиматум за икономическата блокада

Американският президент Доналд Тръмп обяви категорично, че стратегическият Ормузки проток ще бъде изцяло отворен за глобалното корабоплаване и няма да бъде контролиран от нито една отделна държава. Изявлението му, цитирано от Ройтерс, бе направено по време на заседание на неговия кабинет и очерта ясна червена линия за бъдещото споразумение с Иран.

Санкциите остават в сила

Ормузкият проток, през който преминава близо една пета от световния петролен трафик, се намира в центъра на геополитическото напрежение в Близкия изток. Тръмп подчерта, че САЩ ще наблюдават внимателно района, но няма да позволят никому да налага монопол над този критичен за глобалната икономика морски път. Той допълни, че свободното преминаване е неразделна част от преговорите, които Белият дом води в момента.

Президентът категорично попари надеждите на Техеран за икономическо облекчение, като заяви, че Вашингтон изобщо не обмисля вдигане или смекчаване на наложените санкции срещу ислямската република, докато не бъдат изпълнени американските условия.

Тръмп обмисля данъчна ваканция за горивата

Наред с темите от външната политика, американският лидер изненада пазарите и с потенциално решение в подкрепа на местните потребители. Тръмп съобщи, че администрацията му проучва възможността за преговори с Конгреса относно узаконяването на федерална данъчна ваканция върху горивата.

Тази временна мярка би могла рязко да свали цените на бензина и дизела по бензиностанциите в САЩ. Президентът призова за търпение, като уточни, че въпросът ще бъде детайлно обсъден в следващите една-две седмици, за да се види как ще се развие ситуацията.

