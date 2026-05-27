Иран с голяма новина за войната. Ормузският проток пред отваряне

27 май 26 | 19:11
Иран обяви готовността си за подписване на меморандума за споразумението със САЩ.

Това съобщи държавната телевизия на Иран.

Според неофициалния проект на меморандума за споразумение, който ще бъде подготвен за подписване със САЩ за прекратяване на войната, Иран ще възстанови търговското корабоплаване в Ормузкия проток до предвоенното ниво в рамките на един месец.

В замяна САЩ ще изтеглят военните си сили около Иран и ще вдигнат морската блокада, съобщи държавният телевизионен канал.

