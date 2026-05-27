Мадяр си намали заплатата наполовина

Новият унгарски премиер намали собствената си заплата наполовина и съкрати възнагражденията на министрите си, за да си върне доверието на обществото, съобщава "Франкфуртер Рундшау".

За да "даде пример" след години на предполагаема корупция в правителството. Петър Мадяр обяви, че ще намали годишното си възнаграждение до 45,6 милиона форинта (128 040 евро), което е по-малко от половината от 93,6 милиона (263 424 евро), колкото получаваше предшественика му Виктор Орбан.

Мадяр обясни, че намаляването на заплатите ще важи и за ръководителите на държавни предприятия, както и за членовете на надзорни и консултативни органи. Според неговите изчисления мерките биха могли да спестят около 139,91 млн. евро през текущия законодателен мандат. Освен това министрите му ще установят, че разходите им за гориво, настаняване и персонал ще бъдат ограничени до 7 милиона форинта (19 712 евро) на месец, заяви Мадяр.

Мадяр иска да ограничи броя на мандатите на правителствените ръководители

"Всеки ден от шкафовете излизат скелети – не само скелети, а понякога цели гробища – във всяко министерство", отбеляза Мадяр. "Имахме подозрения и все още ги имаме, но мисля, че ситуацията е по-лоша от всяко едно от нашите предположения".

Миналата седмица неговата партия ТИСА внесе първото си голямо предложение за конституционна промяна, за да ограничи броя на мандатите на ръководителите на правителството. Петер Мадяр подчерта пред парламента във вторник, че властта, било то местна или национална, не трябва да трае вечно. Неограничената власт, каза той, в крайна сметка губи сдържаността си във всяка демократична система и в даден момент вече няма разлика между държавата, партията и личните интереси на даден лидер. Ето защо мандатът на министър-председателя трябва да бъде ограничен до осем години, аргументира се той, съобщи "Будапест Таймс".

Предложената конституционна промяна съдържа също така клауза, която забранява преизбирането на лица, които вече са били начело на правителството в продължение на осем години. Партията определи тази стъпка като "съществена" за възстановяването на върховенството на закона. Освен това действието се оценява като мярка, чрез която да се предотврати политическото завръщане на Орбан, който според депутатите от ТИСА е превърнал страната им в "Петриева паничка на нелиберализма".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com