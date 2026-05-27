Топексперти: Епидемията от ебола може да стане най-смъртоносната в историята

Организация за хуманитарна помощ предупреди, че огнището на ебола може да се превърне в „най-смъртоносното в историята“, на фона на информации, че американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са изпратили „спешно искане“ за набиране на служители, които да проверяват пътници по летищата в САЩ, предава "People".

Вътрешният имейл, с който се е сдобила ABC News, е бил изпратен от временно изпълняващия длъжността директор на CDC д-р Джей Бхатачаря. В него се посочва, че спешно е необходим персонал за проверка на пътници, пристигащи от страни в Централна Африка, за признаци на смъртоносния вирус.

Представител на американското Министерство на здравеопазването и социалните услуги (HHS) е потвърдил автентичността на имейла пред медията.

Според ABC News и официално съобщение на CDC, публикувано на 23 май, здравните проверки за ебола вече се извършват на международните летища „Вашингтон-Дълес“, „Джордж Буш“ в Хюстън, „Хартсфийлд-Джаксън“ в Атланта и „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) в Демократична република Конго има над 900 предполагаеми случая на ебола и 220 предполагаеми смъртни случая, съобщи говорител на ООН във вторник, 26 май. В Уганда са потвърдени седем случая и един смъртен случай.

Базираната в Ню Йорк Международна спасителна комисия (IRC) предупреди във вторник, че вирусът „се разпространява по-бързо от реакцията срещу него“.

Организацията заяви, че „бързо ескалиращото огнище може да се превърне в най-смъртоносното в историята без спешни международни действия“ и призова за международно финансиране и координация за овладяване на заразата.

По-рано този месец СЗО обяви заболяването за извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, но уточни, че към момента огнището не отговаря на критериите за пандемия.

Според CDC смъртността при ебола достига до 90%. Заболяването се причинява от група вируси, наречени ортоеболавируси. Настоящото огнище е причинено от вируса Bundibugyo, чиято смъртност достига до 50%, според Британския червен кръст.

Вирусът се разпространява чрез контакт с телесните течности на заразен човек — жив или починал. Според Johns Hopkins Medicine заразяването може да стане и чрез докосване на предмети, като дрехи или чаршафи, които са били в контакт с телесни течности.

Симптомите могат да се появят до 21 дни след контакт със заразен човек. Първоначално започват със „сухи“ симптоми като температура, болки в ставите и мускулите, главоболие и отпадналост.

След това заболяването преминава към т.нар. „мокри“ симптоми, включващи повръщане, диария и кръвотечения от очите, устата, носа и ректума.

Според СЗО разработването на ваксина срещу този конкретен щам може да отнеме до девет месеца, съобщава Британският червен кръст.

Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус публикува изявление в X в сряда, 27 май, в което призова всички воюващи страни в Демократична република Конго незабавно да прекратят огъня, за да се овладее вирусът.

„Вирусът Bundibugyo няма одобрена ваксина или лечение“, написа той. „Спирането на разпространението зависи изцяло от хуманитарния достъп. Продължаващите сражения водят до масово разселване, тласкат изложените на риск хора в пренаселени лагери и прекъсват ключови коридори за овладяване на заразата.“

„Медицинските екипи рискуват всичко, докато нападенията срещу здравни заведения правят проследяването на случаите и контактите почти невъзможно“, предупреди той.

„Не можем да изградим доверие в общностите или да изолираме болните, докато падат бомби“, заяви Гебрейесус. „Призоваваме всички воюващи страни незабавно да се съгласят на примирие, за да бъде овладяно огнището. Нужно е да ни бъде осигурен безопасен и постоянен достъп за медицинските екипи. Молим човешкото оцеляване да бъде поставено над всичко останало.“

