Тревога за здравето на Тръмп! Защо беше в болница

Американският президент Доналд Тръмп отново посети болница във вторник за поредния „рутинен“ медицински преглед, съобщиха от Белия дом. Тръмп прекара сутринта във военномедицинския център „Уолтър Рийд“, където е преминал през „годишен стоматологичен и медицински преглед“.

Малцина знаят, че медицинският център към Белия дом разполага със собствен зъболекар, който от години се грижи за президентите и персонала. Официалното обяснение за визитата на Тръмп обаче изглежда още по-неубедително, тъй като по-рано този месец той вече е имал стоматологичен преглед при личния си лекар във Флорида, а през втория си мандат редовно преминава през допълнителни медицински проверки.

Самият Тръмп увери, че всичко е наред.

„Току-що приключих 6-месечния си преглед във военномедицинския център „Уолтър Рийд“. Всичко е ПЕРФЕКТНО. Благодаря на страхотните лекари и персонал! Връщам се в Белия дом“, написа президентът.

Само за малко повече от година Тръмп е посещавал „Уолтър Рийд“ три пъти. Следващия месец той ще отпразнува 80-ия си рожден ден с UFC събитие пред Белия дом, а въпросите около здравословното състояние на най-възрастния встъпил в длъжност президент в историята на САЩ стават все по-трудни за игнориране.

През уикенда Тръмп се появи на церемония за Деня на паметта с лошо прикрито петно от фон дьо тен върху ръката си — детайл, който вече се е превърнал почти в постоянен аксесоар, редом до значката с американското знаме. Гримът прикрива синини по ръката му, за които Белият дом дава противоречиви обяснения — от прекалено много ръкостискания и прием на високи дози аспирин до твърдения, че президентът просто си удрял ръката в маси.

Освен честите медицински прегледи и загадъчните синини, Тръмп изглежда и все по-уморен по време на публични прояви, пише "Rolling Stone". На церемонията в гробището Арлингтън президентът видимо задряма, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет говореше пред събралите се. Подобни моменти са забелязвани и по време на заседания на кабинета, подписване на документи и срещи в Овалния кабинет.

Миналата седмица президентът отново се похвали с резултатите си от когнитивните тестове.

„Имаха трудни въпроси. Имате мечка, змия, слон и кон — назовете коня“, разказа Тръмп в един от любимите си примери, с които демонстрира умствената си острота.

В изявление до PBS тази седмица Белият дом отново подчерта, че „президентът Тръмп е най-острият и най-достъпният президент в американската история, който работи без почивка, за да решава проблеми и да изпълнява обещанията си, и остава в отлично здраве“.

Администрацията на Тръмп има дълга история на гръмки твърдения за здравето му. През април 2025 г. Белият дом публикува медицински доклад, в който се изтъкваха „честите победи на Тръмп в голф турнири“, а президентът бе описан като изключително здрав, с изключение на белег около ухото от куршум, който го е одраскал по време на кампанията през 2024 г.

Няколко месеца по-късно, след въпроси за видимо подутите му крака, Белият дом разкри, че Тръмп страда от „хронична венозна недостатъчност“ — често срещано състояние при възрастните хора.

През есента, след като в социалните мрежи се появиха конспирации, че е тежко болен или дори мъртъв, Тръмп написа в Truth Social, че е жив и „никога не се е чувствал по-добре“.

При ново посещение в „Уолтър Рийд“ през октомври президентът се похвали, че е „разбил“ още един IQ тест, въпреки че реално е преминал стандартен когнитивен тест, използван за ранно откриване на деменция. По-късно той призна, че му е направен CT скенер, след като първоначално бе описал процедурата като ЯМР.

Белият дом може да настоява, че президентът е „в топ форма“, но все повече американци започват да се съмняват, че всичко около здравето на Тръмп е толкова безоблачно.

