Ереван прави нова крачка към Вашингтон въпреки натиска на Москва

Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство. Това стана в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в южнокавказката държава.

Документът беше подписан при посещението на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Новият ход идва на фона на засилващите се връзки на Ереван със Запада и на предупреждения от Москва за възможен икономически натиск.

На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян ще се изправи срещу редица опозиционни формации, много от които са проруски.

Москва заплашва да използва енергийния натиск срещу Ереван, ако Армения се отдалечи от интеграцията с Русия. Сред възможните лостове е повишаване на цената, която страната плаща за руски газ. Така подписването на споразумението със САЩ придобива не само дипломатическо, но и ясно политическо значение в момент, когато Армения влиза в чувствителна предизборна фаза.

Американският държавен секретар Марко Рубио представи документа като възможност за нов етап в отношенията между Вашингтон и Ереван. По думите му подновяването на хартата за стратегическо партньорство открива шанс да бъде очертано бъдещето на двустранните отношения и да се изгради нов път за партньорство.

„Днес, с подновяването на хартата за стратегическо партньорство, се открива възможност да очертаем бъдещето на двустранните отношения между САЩ и Армения и да прокараме нов път за партньорство и икономически възможности както за арменците, така и за американците“, заяви Рубио.

В споразумението е включено и сътрудничество в областта на критичните минерали. Рубио подчерта, че тази част от документа ще допринесе за допълнително укрепване на взаимното благоденствие. Темата е важна за Вашингтон, тъй като критичните суровини имат стратегическо значение за индустрията, технологиите и енергийната сигурност.

Подписването на документа поставя Армения още по-видимо в пресечната точка между западното партньорство и традиционното руско влияние в региона. За Пашинян споразумението идва в момент, когато управляващата партия трябва да защитава курса си пред избирателите, а опозицията търси подкрепа сред по-проруски настроени групи. Вотът на 7 юни ще покаже доколко обществото приема засилването на връзките със Съединените щати в условията на натиск от Москва.

