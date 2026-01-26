Армения и България договарят Маршрута Тръмп

Заместник-министърът на външните работи на Армения Вахан Костанян и българската делегация, водена от заместник-председателя на Групата за приятелство България-Армения в българския парламент Маноил Манев обсъдиха изпълнението на проекта TRIPP (Тръмп маршрут).

Това съобщи Oxu.Az, като се позовава на арменските медии, които оповестиха, че страните са разгледали възможностите за издигане на двустранните отношения на ново ниво.

Костанян представи напредъка по изпълнението на проекта TRIPP, като отбеляза, че той отваря нови възможности за сътрудничество между Армения и България в областта на транспорта и комуникациите.

Освен това страните обмениха мнения относно перспективите за партньорство в областта на информационните технологии, енергетиката и др.

В българските медии няма информация за срещата. БТА препечатва само съобщение, цитирайки АРМЕНПРЕС, че министърът на образованието, науката, културата и спорта на Армения Жана Андреасян е приела делегация, водена от заместник-председателя на групата за приятелство България-Армения на Народното събрание на България Маноил Манев.

Министерството на образованието, науката, културата и спорта съобщи, че министър Андреасян е приветствала гостите и е подчертала готовността за разширяване на съвместните инициативи и провеждането на нови програми.

Маноил Манев подчертавал значението на задълбочаването на сътрудничеството в сферата на висшето образование, културата и спорта, включително студентския обмен, съвместните културни програми, както и развитието на спортната инфраструктура.

Заедно с българската делегация, в Ереван е и американска, водена от Ланс Коконос, представител на Комисията по външни работи на Конгреса на САЩ, които заедно с арменците също обсъдиха процеса на изпълнение на проекта TRIPP, пише в изявление на парламента на Армения..

Отбелязва се, че страните са обърнали специално внимание на последните развития в процеса на нормализиране на арменско-азербайджанските и арменско-турските отношения, както и на актуалните регионални въпроси от взаимна интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com