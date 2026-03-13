Клисурски в парламента: Повече разходи за общините и договор с ЕС за отбрана

Служебният министър на финансите Георги Клисурски представи в пленарната зала на Народното събрание основните параметри на удължителния закон, който трябва да гарантира функционирането на държавните финанси до приемането на редовен бюджет.

По думите му с предложенията се дава възможност на общините да разполагат с по-голяма финансова гъвкавост. „Общините ще могат да извършват повече разходи, отколкото е позволено в момента, до размера на събраните от тях собствени приходи“, заяви Клисурски пред депутатите.

Финансовият министър открои и възможността Министерският съвет да сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE. Според него това ще позволи подписването на договор за повишаване на отбранителните способности на България в пълния размер, одобрен от Европейската комисия - до 3 млрд. 261 млн. евро.

По-рано депутатите включиха в дневния ред и процедура за избор на подуправител на Българската народна банка, както и проект за мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на петрола и природния газ.

Народните представители трябва да разгледат и проект на решение за ратифициране на споразумение за присъединяване на България към „Борда за мир“ на Доналд Тръмп.

В програмата на парламента беше включено и изслушване на служебния министър на вътрешните работи и на министъра на правосъдието във връзка с разследването на убийствата край бившата хижа „Петрохан“.

