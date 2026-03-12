Пълна мистерия! Хаменей с първи думи по телевизията, но смятат, че е мъртъв

Новият върховен лидер на Иран нареди на нацията си да въоръжи Ормузкия проток в първото си изявление, на фона на твърдения, че е „в кома“ и е загубил крак, след като е бил сериозно ранен при въздушни удари.

56-годишният Моджтаба Хаменей направи изявлението по държавната телевизия днес следобед, което беше прочетено от водещ на новините.

В писменото си изявление той добави, че Иран няма да се въздържи от отмъщение за „кръвта на своите мъченици“. Моджтаба, който пое лидерския пост от баща си аятолах Али Хаменей след убийството му на 28 февруари, заяви още, че макар да вярва в поддържането на приятелски отношения със съседите на Иран от Персийския залив, атаките срещу американски бази в региона ще продължат.

Той призова всички американски бази в региона незабавно да бъдат закрити.

Иран също така ще търси компенсации от своите врагове или съответно ще унищожава техни активи, каза още той.

Иранският лидер намекна и за подкрепата на съюзническите сили на Техеран в региона, като заяви, че въоръжените групировки в Ирак „искат да помогнат“ на страната му, а тези в Йемен „също ще свършат работата“.

Въпреки публикуваното изявление, според източник от Техеран Моджтаба се намира в интензивното отделение на университетската болница „Сина“ в историческата част на града, заобиколен от представители на службите за сигурност. Част от болницата е била изцяло отцепена, за да бъде охраняван върховният лидер на Иран.

Не е ясно дали Моджтаба е бил ранен при същите въздушни удари, при които загина 86-годишният му баща.

Източник, пожелал анонимност от страх за живота си, твърди, че новият върховен лидер е под грижите на Мохамад Реза Зафаргджани – министър на здравеопазването, лечението и медицинското образование на Иран и един от водещите травматолози в страната.

В неговата персийска страница в „Уикипедия“ се посочва, че има осем години опит в хирургични операции по време на войната между Иран и Ирак през 80-те години. Най-довереният лекар на режима също е бил ранен от химическо оръжие по време на войната.

Смята се, че той е подпомаган от друг старши хирург – д-р Мохамад Мараши, брат на съпругата на бившия президент Акбар Хашеми Рафсанджани и доверена фигура в ислямския режим.

Съобщава се също, че раненият върховен лидер е бил посетен преди два дни от настоящия ирански президент Масуд Пезешкиан. Предполага се, че държавният глава е напълно информиран за състоянието на Хаменей.

Източник е заявил пред „Сън“ чрез тайни съобщения, изпратени до дисидент в изгнание в Лондон: „Един или два от краката му са ампутирани. Черният му дроб или стомахът също са разкъсани. Очевидно е и в кома.“

Новият върховен лидер не е виждан от седмици, и Иран се управлява от регионални командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, за които се смята, че имат заповед да продължат бойните действия безсрочно – дори и без лидер.

Невъзможно е да се потвърди състоянието на новия върховен лидер на Иран заради настоящото прекъсване на интернет в страната, но иранската държавна телевизия нарича Моджтаба „Джанбаз на Рамазан“ – израз, означаващ „ранен ветеран от война“.

Мнозина смятат, че режимът се управлява от „призрачен аятолах“, докато държавата продължава да нанася удари по съседни държави от Персийския залив и да изстрелва цените на петрола и газа нагоре.

Междувременно друг източник – бивш състудент на Моджтаба – разкрива, че новият върховен лидер е „обсебен от края на времената“ и е „по-опасен“ от баща си.

Според съобщения Моджтаба Хаменей не се страхува от „убиването на хиляди“ и ще се опита „да контролира региона“, ако избухне война, разкрива Джабер Раджаби – бивш официален представител, живеещ в изгнание.

Ислямските апокалиптични традиции описват големи конфликти, които трябва да се случат преди тази ера, включително Малхама ал-Кубра – велика битка, която понякога се тълкува като сблъсък със западните сили.

Коментарите идват на фона на информации, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в болница в кома с тежки наранявания.

56-годишният Моджтаба Хаменей, който не е виждан публично и не е сниман откакто пое поста от аятолах Али Хаменей в неделя, се смята, че е бил ранен при атаката срещу комплекса на баща му в Техеран в първия ден на войната. „Той също е бил там и е бил ранен при тази бомбардировка“, заяви пред „Гардиън“ посланикът на Иран в Кипър Алиреза Салариан.

По думите на посланика именно тези наранявания стоят зад мистериозното му отсъствие от публичното пространство, като той също се опитва да избегне вниманието на Израел и САЩ.

„Не мисля, че е в състояние да изнесе реч“, каза той.

Ирански представители твърдят, че той остава в съзнание и се укрива на силно защитено място с ограничена комуникация.

Някои източници дори твърдят, че Моджтаба – който не присъства на собственото си събитие по наследяване на властта – дори няма представа, че войната се случва, нито че съпругата и синът му са били убити.

„Отмъстителният“ твърдолинеен духовник е бил набелязан за ликвидиране от Израел, след като страната се закле да „елиминира“ всеки, който наследи убития аятолах, след като при удари по Техеран в първия ден на войната бяха убити самият той, съпругата на Моджтаба – Захра Хадад-Адел – и един от синовете му.

Доналд Тръмп също засили заплахите си към върховния лидер, заявявайки, че той няма да може „да живее в мир“ и предупреди Иран да се подготви за „смърт, огън и ярост“.

Моджтаба никога не е произнасял публична реч, откакто наследи баща си, а сега се появяват и спекулации, че може вече да е мъртъв.

