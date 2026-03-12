Ключов човек на Путин пак ухажва представители на Тръмп

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев е провел среща с представители на американския президент Доналд Тръмп във Флорида. Срещата идва на фона на засилени дипломатически контакти около войната в Украйна и опитите за намиране на политическо решение на конфликта.

Дмитриев е ключова фигура в руските международни преговори и отговаря за икономическото сътрудничество с чужди държави. По информация на международните агенции разговорите са обхванали широк кръг от теми.

Според информация на Ройтерс той се е срещнал с представители на американския президент Доналд Тръмп във Флорида.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите са били обсъдени „разнообразни теми“. След срещата Уиткоф написа в социалната мрежа Х, че страните са се договорили да поддържат контакт.

От своя страна Кирил Дмитриев също коментира разговорите в платформата Х. „Благодаря на Стив, Джаред и Джош за продуктивната среща“, написа той, визирайки Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум.

Според медийни публикации през последните месеци Дмитриев е изградил близки работни отношения със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. САЩ се възприема като посредник в преговорите между Русия и Украйна. Наскоро бяха проведени няколко срещи в Близкия изток, който в момента е разтърсен от войната в Иран, и една в Швейцария, припомня ДПА.

