Руски ракетен удар по Харков уби деца и разруши жилищна сграда

Руски ракетен удар по жилищна сграда в украинския град Харков отне живота на най-малко седем души, сред които две деца. Нападението е станало през нощта, а спасителните екипи продължават да разчистват отломките на разрушения блок. Най-малко десет души са ранени, като сред тях също има деца. Информацията беше потвърдена от областния управител Олег Синегубов, цитиран от международните агенции.

Според Синегубов ракетата е попаднала в пететажна жилищна сграда в един от кварталите на Харков. Голямата част от сградата е сериозно разрушена след удара.

Спасителни екипи продължават да разчистват руините, тъй като се предполага, че под тях може да има още хора. Броят на жертвите се е увеличил тази сутрин, след като спасителите са извадили нови тела изпод развалините.

Сред загиналите са момче и 13-годишно момиче.

Най-малко десет души са получили наранявания при атаката. Сред пострадалите има и деца.

Снимки от мястото на удара показват тежки разрушения по сградата. Част от пететажния блок е практически срината от попадението на ракетата.

След атаката властите са обявили въздушна тревога и в други области на Украйна. Сигнали за опасност са прозвучали и в столицата Киев, както и в черноморския град Одеса.

Кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на града да се насочат към бомбоубежищата. До момента няма данни за жертви или разрушения в украинската столица.

Русия води пълномащабна война срещу Украйна вече повече от четири години. През последните месеци украинските власти засилиха призивите си към западните съюзници да увеличат помощта в областта на противовъздушната отбрана.

Според Киев страната изпитва недостиг на ракети за ПВО, което затруднява защитата на градовете срещу продължаващите ракетни атаки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com