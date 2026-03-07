Войната роди нов бизнес в Дубай! Взимат по 320 лири на човек за...

Британски инвеститор в недвижими имоти заяви, че е платил 150 000 паунда, за да наеме частен самолет и да се върне от Дубай в Обединеното кралство. Самюел Лийдс летял обратно към Великобритания в сряда, след като станал свидетел как отломки от ирански дрон паднали „като градушка“ върху крайбрежния му имот, докато бил с децата си на Палм Джумейра в събота вечерта. Той обаче твърди, че не е напуснал заради ракетните удари между Съединените щати и Иран, а защото е трябвало да присъства на бизнес събитие, което не искал да пропусне.

„Това беше по-лесният вариант. Не си тръгнах заради ракетите. Организирам бизнес обяд с над 1000 души и нямаше как да го пропусна“, каза той пред "Индипендънт".

Повече от 20 000 полета до и от Близкия изток са били отменени след съвместните военни операции на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ответни удари в региона. Търсенето на частни самолети от Дубай е нараснало рязко, като цените за полет за 12-14 пътници към Европа вече надхвърлят 200 000 евро. Част от пътниците използват и сухопътния маршрут през Оман, откъдето организират полети до европейски дестинации като Истанбул, Атина и Рим, като билетите струват около 2000 евро.

Някои туристи и жители плащат такси и автобуси, за да преминат границата с Оман и да стигнат до летището в Мускат, където обаче търсенето на места за полети остава много голямо. Нарастването на пътниците доведе до хаос на летището а местните власти заявиха, че работят с международни авиокомпании за организиране на допълнителни полети за блокирани пътници.

Напливът от пътници създаде и нов бизнес за шофьори, които превозват хора от границата към летището срещу такси, достигнали до около 320 паунда на човек. Подобни практики често се появяват при внезапни миграционни или кризисни ситуации, когато официалният транспорт не успява да поеме потока от хора и се отваря ниша за неформални превозвачи. В подобни моменти пътниците са готови да плащат значително по-високи цени, само за да стигнат по-бързо до полет или да напуснат региона, което превръща импровизираните трансфери между границата и летището в доходоносен, макар и спорен бизнес модел.







