Иран прави рязък завой след седмица бомбардировки на съседи

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан отправи изненадващо извинение към държавите от Персийския залив след дни на ракетни атаки в региона. В обръщение по държавната телевизия той заяви, че Техеран няма намерение да атакува съседните страни и ще прекрати подобни действия. По думите му иранското ръководство е наредило на армията да не нанася удари по съседни държави, освен ако от тях не бъде извършена атака срещу Иран. Изявлението идва след седмица на почти непрекъснати бомбардировки, които доведоха до затваряне на въздушното пространство в част от региона.

Публично извинение към държавите от Залива

В телевизионното си обръщение Пезешкиан поднесе лично извинение към съседните страни, които бяха засегнати от иранските атаки.

„Аз лично се извинявам на съседните държави, които бяха атакувани от Иран“, заяви той. „Нямаме намерение да атакуваме съседните страни. Както многократно съм казвал, те са наши братя.“

Президентът подчерта, че временното тричленно ръководство на страната е взело решение да промени подхода на иранските въоръжени сили.

Нова заповед към иранската армия

Според Пезешкиан въоръжените сили са получили ясна инструкция за бъдещите си действия.

„Казахме на въоръжените сили, че от този момент нататък не трябва да има атаки срещу съседни държави и изстрелване на ракети, освен ако не искат да атакуват нас от тези държави“, заяви той.

Иранският президент подчерта, че според него конфликтите в региона трябва да се решават чрез дипломация.

„Мисля, че трябва да решим това чрез дипломация, а не чрез бойни действия и проблеми със съседните страни“, каза Пезешкиан.

Предупреждение към арабските държави

В същото време той отправи и предупреждение към държавите от Персийския залив да не позволяват да бъдат използвани срещу Иран.

Пезешкиан призова страните в региона да не се превръщат в „играчка в ръцете на империализма“ и предупреди да не допускат атаки срещу иранска територия.

Несигурност въпреки изявлението

Все още не е ясно дали изявлението на президента влиза в сила незабавно. Малко след обръщението съобщенията за прехващане на ракети продължиха над Обединените арабски емирства, а сирени прозвучаха и в Бахрейн.

Изявлението идва след седмица на почти постоянни ирански удари срещу държави от Персийския залив. Атаките доведоха до затваряне на въздушното пространство в региона и до масово напускане на Близкия изток от пътници, опитващи се да се измъкнат от ескалиращото напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com