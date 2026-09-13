Тежка нощ в Украйна: Жертвите на руските удари растат
Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
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Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
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Иран откри огън без сигнал, щетите са сериозни, но жертви няма
Арестуваха извършителката - 30-годишна жена
Президентът Масуд Пезешкиан поднесе извинение на арабските държави
Около 8000 севернокорейски военнослужещи са били разположени в руската Курска област
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Полетите на летище „Бен Гурион“ в Тел Авив са отменени
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В центъра на украинската столица се чуват експлозии от противовъздушни ракети
Силните взривове в украинската столица бяха малко преди 7 сутринта
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Нови руски ракетни атаки са довели до прекъсвания на електрозахранването
Армията на Русия нанесе днес ракетни удари по Украйна