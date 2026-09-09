Цветанов произнесе присъдата за ГЕРБ

Като отстъпление, а не стратегия определи Цветан Цветанов решението на ГЕРБ да не издига или подкрепя кандидат за президент.

Бившият председател на партията и настоящ лидер на „Републиканци за България“ заяви, че страхът от загуба не може да бъде политически план, а неучастието в президентската битка представлява поражение.



„Пиша това като първия избран председател на ГЕРБ и като човек, който помни как започна всичко“, посочи Цветанов. Той припомни емоцията и ентусиазма в началото, подготовката за всеки избор и убеждението, че партията може да промени България.



По думите му след убедителната победа през 2009 г. в ГЕРБ са осъзнали, че доверието на повече от един милион българи не е привилегия, а огромна отговорност. Членовете на партията в секционните и районните избирателни комисии са защитавали честността на изборния процес, защото са вярвали, че това е същността на демокрацията.



Цветанов заяви, че днес приема като положителен знак факта, че все повече членове и симпатизанти започват да изразяват собствено мнение, включително когато то се различава от позицията на лидера. Според него това е нормално за една демократична партия.



Той припомни, че когато преди години е предупреждавал за развитието на ГЕРБ, вместо разговор е срещал атаки от конформисти, стремящи се да се харесат на Бойко Борисов. По думите му те са превръщали създателите на партията във „врагове“.



Цветанов направи паралел с отношението към Делян Добрев, Живко Тодоров, Димитър Николов и други членове, които са си позволили да изразят различно мнение за президентския вот. „Следват етикетите. Следват клакьорите. Следва обявяването на поредния „враг“. Докога?“, попита той.



Според него една партия не се унищожава единствено от загубени избори. Това се случва и когато хората в нея престанат да имат право на собствено мнение.



Бившият заместник-председател на ГЕРБ определи като още по-тревожно решението на партията и на Бойко Борисов да не участват с кандидат в президентската надпревара. Той предупреди, че това демотивира местните структури, отблъсква активните членове и отнема енергията на партията.



Цветанов допълни, че най-тежката последица би била ГЕРБ постепенно да се превърне от формация с широка обществена подкрепа в организация, останала около тесен кръг от ръководството.



Той настоя за отговорност, анализ и промяна. Според него, ако хората, довели партията до сегашното положение, не могат да извършат необходимата промяна, трябва да имат смелостта да се оттеглят.



В края на позицията си Цветанов заяви, че пише „с болка“ заради приятелите, които му се обаждат, и заради годините, в които заедно са създавали партията, работили са, печелили са избори и са решавали реални проблеми. Той увери бившите си съмишленици, че остава с тях, и призова за връщане на емоцията, желанието за работа и политиката при хората.



Като възможно начало на такава промяна Цветанов посочи предстоящите местни избори през есента на 2027 г. Той свърза тази перспектива с „Републиканци за България“ и „Заедно за силна община“, като подчерта, че общината не е партийна централа, а хората, заради които си струва отново да се работи.