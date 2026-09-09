Фалшив Слави заля мрежата. Трифонов избухна

Името и образът на Слави Трифонов се оказаха въвлечени в скандал в социалните мрежи. Лидерът на „Има такъв народ“ алармира, че се разпространяват реклами за уж негово интервю, в което прави сензационни разкрития за политиката и за себе си. Само че такъв разговор никога не е воден. Трифонов реагира остро и предупреди последователите си, че става дума за измама.

Това е лъжа!

„Попаднах в социалните мрежи на реклами на мое интервю, в което разкривам изумителни неща за политиката и за себе си. Това е лъжа“, написа Трифонов във Фейсбук. Малко след това той направи отрицанието си още по-категорично: „Не съм давал никакви интервюта на никого. На абсолютно никого.“

Така лидерът на ИТН практически предупреди, че името му се използва за съдържание, което няма нищо общо с негови реални изяви. Засега не е ясно кой стои зад рекламите и с каква конкретна цел са разпространявани.

Измислица, измама и пълна глупост

Трифонов призова хората да бъдат особено внимателни, ако попаднат на подобно съдържание. „Ако се натъкнете на подобно интервю и решите да го прочетете или изгледате, да знаете, че това е измислица, измама и пълна глупост“, заяви той.

Предупреждението идва на фона на все по-разпространеното използване на лица и гласове на известни личности във фалшиви реклами и манипулирани видеа. Още през 2024 г. в българските социални мрежи се появяваха дийпфейк реклами със Слави Трифонов, използвани за съмнителни финансови послания, което показва, че името му вече е било употребявано в подобен тип схеми.

Слави постави ясна граница

Посланието му този път е пределно просто - ако някой рекламира „ново интервю“ със Слави Трифонов и сензационни негови признания, зрителят трябва да подхожда с крайно недоверие. Самият той твърди, че не е давал никакво интервю и че разпространяваното съдържание е изцяло измислено.

Скандалът отново показва колко лесно публични фигури могат да бъдат превърнати в примамка за кликове или потенциални измами. А при Трифонов реакцията този път не оставя място за двусмислие - няма интервю, няма сензационни признания и няма негово одобрение за рекламите.