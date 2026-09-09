Надпреварата за президент влиза в решаваща фаза. Днес пада първата бариера

Последни часове остават за партиите и коалициите, които искат да участват в президентските избори на 25 октомври. До 17 часа днес те могат да подават документите си за регистрация в Централната избирателна комисия, след което тази врата се затваря. Към 17 часа на 8 септември заявления са внесли осем партии и шест инициативни комитета, съобщи ЦИК. За инициативните комитети срокът е по-дълъг - до 17 часа на 14 септември.

Осем партии вече влязоха в процедурата

До края на вчерашния ден документи са подали „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация - Евролевица“, „Народна партия истината и само истината“, „Морал, единство и чест“ - МЕЧ, „Величие“ и „Българска социалистическа партия“. Става дума за подадени заявления, като регистрацията се извършва с отделни решения на ЦИК след проверка на необходимите документи.

Официалните правила предвиждат партиите и коалициите да внесат заявленията си не по-късно от 17 часа на 9 септември. За участие те трябва да представят и списък с подкрепата на не по-малко от 2500 избиратели, както и останалите документи, предвидени в Изборния кодекс.

Шест независими двойки вече застават на старта

Шест инициативни комитета са внесли документи за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент. Това са Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, както и Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

За тях времето все още не притиска толкова силно. ЦИК приема заявления за регистрация на инициативни комитети до 17 часа на 14 септември. Всеки такъв комитет трябва да бъде съставен от най-малко 21 избиратели с постоянен адрес в страната.

До 22 септември трябва да са ясни всички кандидати

Регистрацията на самите кандидатски двойки за президент и вицепрезидент трябва да приключи до 17 часа на 22 септември. Това важи както за кандидатите на партии и коалиции, така и за независимите, издигнати от инициативни комитети.

Ден по-късно - на 23 септември - ЦИК ще проведе жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи в бюлетината. Така до края на следващите две седмици не само имената на претендентите за „Дондуков“ 2, но и местата им в бюлетината трябва да бъдат окончателно ясни.

25 октомври е голямата дата

Първият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа за победа още тогава, ще се стигне до втори тур между първите двама.

С днешния краен срок започва същинското оформяне на терена за битката за президентския пост. До 17 часа могат да се появят и нови партии или коалиции, а до 14 септември картината при независимите кандидати също остава отворена. Едва след 22 септември ще бъде окончателно ясно кои двойки реално ще се състезават за президент и вицепрезидент на България.