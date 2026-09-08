Кирил Вълчев с мощно послание: Президентството трябва първо да слуша хората!

Кирил Вълчев прие предложението на президента Илияна Йотова да бъде неин кандидат за вицепрезидент с послание за диалог, демокрация и по-силно представяне на България в Европа. Той заяви, че вярва във възможността да има съгласие по важните за обществото теми и благодари на Йотова за доверието. Вълчев очерта и няколко големи каузи, сред които единен български институт за представяне на страната, нова концертна зала, библиотека и национален музей.

Трябва да слушаме, преди да заемаме позиции

„Възможно е да има съгласие по важни за народа ни теми. Затова приех предложението на президента Илияна Йотова и й благодаря за доверието“, заяви Кирил Вълчев. Той направи пряка връзка между журналистиката и работата в президентската институция, като подчерта, че и в двата случая първо трябва да се чуят различните гледни точки, а едва след това да се вземат решения.

„И хората в президентството, като журналистите, трябва да слушат, преди да заемат позиции и да вземат важни решения“, каза Вълчев. По думите му той иска да бъде „още един гарант в президентството за демокрацията в България“ и „още един гарант за България в Европейския съюз“.

Обща кауза с Йотова за България пред света

Сред централните идеи, които Вълчев постави, е по-силното и по-цялостно представяне на България извън страната. Той заяви, че с Илияна Йотова имат обща кауза за достойното представяне на държавата и за показването на 14-вековния български принос към Европа.

Кандидатът за вицепрезидент посочи и натрупания от него опит в разширяването на информационната мрежа на България. Според него страната има нужда от единен български институт, който да обедини различни институции и личности, работещи за популяризирането на българската история, култура, език и съвременни постижения по света.

„И двамата искаме единен български институт за представянето на България, който да обедини различни институти и личности“, подчерта Вълчев.

Без обещания извън възможностите на президентството

Вълчев постави и ясна граница пред това какво според него може да обещава една президентска двойка. Той заяви, че не би било честно да се дават обещания за богатство и сигурност, когато ключовите решения в тези области са в правомощията на други държавни институции.

Той цитира Цицерон с посланието, че хората не искат единствено обещания, а отношение с щедрост и почит. Така Вълчев очерта намерение президентската кампания да бъде водена не чрез обещания за правомощия, които „Дондуков“ 2 не притежава, а чрез теми, по които президентската институция може да има морален, обществен и представителен авторитет.

Нова концертна зала, библиотека и национален музей

Кандидатът за вицепрезидент обърна специално внимание и на културната инфраструктура на България. Според него трябва да бъдат продължени усилията на премиера Румен Радев за изграждане на нова концертна зала.

Вълчев заяви още, че страната има нужда от нова библиотека, която да събере на едно място историческото книжовно наследство, както и от нов национален музей, разположен „на по-централно място“. Така културата, историческата памет и представянето на България се очертаха като едни от основните теми, с които той влиза в президентската надпревара редом до Илияна Йотова.