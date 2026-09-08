Радев с първи коментар за ГЕРБ. Явно времената се смениха

"Не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха", каза Радев.

Премиерът отрече информация в медиите, че предстоят промени в правителството.

"Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали", заяви премиерът и добави в отговор на въпрос да очакваме ли промени в състава на Министерския съвет: "Не, не очаквайте!".

По-рано днес, 8 септември, Радев откри новата производствена база на китайската компания Shanghai Unison Aluminum Products Co. край село Радиново, Пловдивско. След това заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков дадоха съвместно изявление пред медиите.