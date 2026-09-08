Силен старт за Йотова и Вълчев! Политици, общественици и звезди застанаха зад тях

Инициативният комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, събра в София впечатляващо широк кръг от политически фигури, общественици, учени, спортисти и хора на изкуството. Сред най-знаковите имена са Вежди Рашидов, Красимир Каракачанов, Илияна Раева, Лили Иванова, проф. Христо Пимпирев, проф. Николай Овчаров, Румен Овчаров и Владо Николов. Самото присъствие на личности от различни политически и обществени среди превърна учредяването на комитета в първа сериозна демонстрация, че Йотова търси подкрепа далеч отвъд традиционните партийни граници.

Снимка: БТА

Премиерът Румен Радев пристигна със закъснение от Пловдив в зала 6 на НДК, за да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Той се включи като гост в учредяването на инициативния й комитет, след като официалното заседание вече беше започнало.

Снимка: БТА

При пристигането си в залата Илияна Йотова бе посрещната с голям букет цветя от естрадната легенда Лили Иванова, която е сред учредителите на инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев.

Учредителното събрание бе открито с изпълнение на националния химн от певицата Мариана Попова, също част от комитета.

Вежди Рашидов: Президентът не може да бъде човек без биография

Едно от най-силните изказвания дойде от бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов. Той обясни, че застава зад кандидатурата на Йотова именно заради мажоритарния характер на президентския вот и необходимостта държавният глава да бъде човек с доказана биография и натрупан обществен опит.

„България страда от една тежка болест - правим политици хора, които излизат по протести, от улиците, без CV и без биография. Съдбата на българския народ не може да се управлява от човек, който през живота си не се е реализирал“, заяви Рашидов. По думите му Йотова е минала през всички стъпала на политическия път и вече е достигнала нивото на държавник.

„Познавам Илияна Йотова - една жена, която тръгна по много труден път, премина всички стъпала на стълбицата и стана държавник. Когато имаме качествен човек, който може да представя държавата, аз заставам зад него“, каза още той.

Особено показателно е, че Рашидов уточни, че не е обсъждал решението си с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му като представител на гражданската квота той има свободата сам да направи своя мажоритарен избор. Така подкрепата му за Йотова се превърна и в един от най-интересните политически сигнали от учредяването на инициативния комитет.

Илиана Раева: Йотова може да бъде обединител, но и безкомпромисна

Силна лична подкрепа изрази и председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, която подчерта, че познава Йотова повече от три десетилетия. Според нея именно характерът и личните качества на кандидата й дават сигурност в направения избор.

„Илияна Йотова е отговорен, способен и можещ политик. Длъжността президент изисква точно това - тя би могла да бъде много балансирана и прекрасен обединител, но тогава, когато се налага, може да бъде смела и безкомпромисна“, заяви Раева.

Според нея Йотова притежава качества, които я отличават като бъдещ достоен президент. Това послание се вписа в основната линия на учредяването - кандидатурата да бъде представена не само като партийна, а като избор на личности от различни обществени сфери.

Сергей Станишев: Широката подкрепа не е случайна

Председателят на ПЕС и бивш премиер Сергей Станишев също постави акцент върху разнообразието в инициативния комитет. По думите му това е естествено, защото президентът по самата си конституционна роля трябва да бъде фигура, способна да обединява обществото.

„Г-жа Йотова през последните години израсна точно за такъв президент и стои много убедително през последните месеци, откакто стъпи в длъжността президент на републиката. Сигурен съм, че ще продължи и занапред по същия начин“, заяви Станишев.

Той подчерта, че широкият политически спектър зад кандидатурата опровергава тезите, че една управляваща сила може да концентрира всички власти. Според него Йотова има достатъчно политически опит, за да запази независимостта на институцията и да не се превръща нито в механична подкрепа, нито в самоцелна опозиция на изпълнителната власт.

„Ако види грешки, ще ги посочва, а това е полезно и за самата „Прогресивна България“, защото всеки може да се замае от властта“, каза Станишев.

Георги Първанов: Това е президентът, от който България има нужда

Подкрепата си за Йотова обяви и президентът на България в периода 2002-2012 г. Георги Първанов. Той подчерта, че познава добре както нея, така и кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев и няма колебание в избора си.

„Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова сме съратници от десетилетия. Работили сме в политическата сфера и познавам добре работата й и като журналист“, заяви Първанов.

По думите му Йотова вече е доказала, че може да изпълнява ролята на държавен глава. Той я определи като формиран държавник с ясни позиции и международни контакти, които според него могат да бъдат сериозен актив за България.

„Госпожа Йотова е много активна, енергична, стига до хората и те затова я харесват и ще я изберат“, каза още Първанов.

Петър Витанов: Това не е партийна кандидатура

Кандидатурата на Илияна Йотова надхвърля традиционните партийни граници и събира около себе си хора с различни биографии и обществени позиции. Това подчерта депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов, според когото съставът на инициативния комитет ясно показва стремежа президентската двойка да търси подкрепа далеч отвъд рамките на една политическа сила.

„Не разглеждам кандидатурата на Йотова като партийна“, заяви Витанов. Той посочи, че около нея застават представители на различни професионални среди, включително хора от изкуството, науката и обществения живот. Според депутата сред най-силните качества на Йотова са професионализмът и способността й да изслушва различни мнения - качества, които според него могат да се окажат решаващи в битката за президентския пост.

Христо Пимпирев: Йотова и Вълчев заслужават да влязат на „Дондуков“ 2

Полярният изследовател проф. Христо Пимпирев постави акцент върху широкия обществен профил на инициативния комитет и хората, които застават зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. „Горд съм. Хора, които са дали много за България, са събрани тук“, заяви той и посочи присъствието на представители на науката, изкуството, спорта, медицината и академичните среди.

Според Пимпирев президентската двойка трябва да бъде истински тандем, а Йотова и Вълчев вече са показали, че могат да работят като такъв екип. „Избираме някого не за това, което обещава, а за това, което е направил. Президентът трябва да има опит да ръководи тази страна“, подчерта професорът. По думите му и двамата кандидати притежават необходимия професионален път и обществен опит, за да поемат отговорността на „Дондуков“ 2.

Евелина Славчева: Йотова и Вълчев могат да олицетворят единството на нацията

Председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева също отправи силно послание в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка. Тя изтъкна високата професионална подготовка, ерудицията, мъдростта и морала на Йотова и Вълчев и подчерта, че именно тези качества са необходими за изпълнение на една от най-важните функции на президентската институция - да олицетворява единството на нацията.

„То се крепи на няколко ценности и непреходни принципи, които са извън всякакви идеологически пристрастия - историческата памет, езикът, духовността, културата, националната памет“, заяви Славчева. По думите й Йотова вече е доказала с професионалния си път, че тези ценности не са временна политическа позиция, а последователно следван принцип. В края на юни именно Славчева връчи на Илияна Йотова почетното звание „доктор хонорис кауза“ на БАН.

Комитетът събра политика, култура, наука и спорт

Сред участниците изпъкват още бившият вицепремиер и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, примата на българската музика Лили Иванова, полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, археологът проф. Николай Овчаров, бившият министър Румен Овчаров и бившият капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов.

Този състав следва предварително обявената от Йотова концепция инициативният комитет да включва не само представители на политически сили, а и хора с обществен авторитет от различни професионални сфери. Тя представи идеята на 3 септември пред зала „България“, когато официално обяви генералния директор на БТА Кирил Вълчев за свой кандидат за вицепрезидент.

Още при влизането си в президентската надпревара Йотова заяви, че ще разчита на инициативен комитет. Подкрепа за двойката Йотова-Вълчев вече обявиха БСП, „Прогресивна България“ и ВМРО.

Надпреварата вече влиза в решаващата си фаза

Учредяването на комитета идва в момент, когато партиите и кандидатите окончателно подреждат силите си преди президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия приема заявленията на инициативните комитети до 14 септември, а срокът за регистрация на партии и коалиции изтича на 9 септември.

Първият политически сигнал от лагера на Йотова и Вълчев вече е ясен - кандидатурата ще бъде представяна като много по-широка от подкрепата на една или няколко партии. А присъствието на фигури като Вежди Рашидов, Георги Първанов, Красимир Каракачанов, Илияна Раева и редица представители на културата, науката и спорта показва, че именно образът на широка обществена подкрепа ще бъде един от основните козове на двойката в започващата кампания.

Ето и пълния състав на Инициативния комитет:

Съпредседатели: Христо Пимпирев, Емине Гюлестан, Крум Зарков, Емил Стоименов.

Членове: Александър Боримечков, Александър Маринов, Ангел Симеонов, Анжела Димчева, Антоний Тодоров, Аркади Шарков, Атанас Мерджанов, Биляна Мирчевска-Странска, Боби Бобев, Борис Панкин, Боряна Бужашка-Данчева, Боян Ангелов, Валентин Старчев, Валерия Велева, Ваня Добрева, Васил Николов, Васил Сгурев, Васил Цонков, Васко Николов, Вежди Рашидов, Веселин Вълчев, Веселин Плачков, Виктория Монева, Владимир Москов, Владимир Николов, Владислав Лазаров, Георги Аврамчев, Георги Глушков, Георги Иванов, Георги Марков, Георги Николов, Георги Първанов, Георги Тодоров, Георги Тошев, Георги Янков, Гергана Ичева, Григор Горчев, Даниел Спасов, Денислав Иванов, Диана Овчарова, Димитър Бакалов, Димитър Велков, Димитър Димитров, Димитър Здравков, Димитър Маноилов, Димитър Пеловски, Димитър Стефанов, Добрин Добрев, Донвена Пандурски, Донка Михайлова, Дора Христова, Ева Янева, Евгени Манев, Евгени Станимиров, Евгения Яйджиева, Евелина Славчева, Елка Трайкова, Емануил Йорданов, Емануил Манолов, Емил Костадинов, Емил Радев, Емил Спасов, Желязко Гагов, Златан Стойков, Златко Златев, Иван Гранитски, Иван Иванов, Иван Лесов, Иван Маразов, Иван Таков, Иван Токаджиев, Ивет Горанова, Иво Хаджимишев, Илиана Раева, Илиян Чабуклийски, Илиян Янчев, Иля Велчев, Ирина Цонева-Милева, Йоана Томова, Йордан Йовчев, Йордан Йорданов, Йордан Младенов, Йордан Христов, Калина Иванова, Камен Алексиев, Константин Папазов, Красимир Гигов, Красимир Каракачанов, Красимир Премянов, Кристиан Вигенин, Кристина Патрашкова, Лидия Георгиева, Лили Иванова, Лъчезар Трайков, Любка Александрова, Любка Липчева-Пранджева, Любомир Стойков, Любослав Костов, Людмил Вагалински, Людмил Веселинов, Людмила Нинова, Маргарита Петкова, Мариана Попова, Марин Киров, Марин Маринов, Мария Гигова, Мария Гуркова, Мартин Захариев, Мартин Кацарски, Милен Иванов, Милен Михов, Милена Велчева, Минко Дудев, Мирела Йолова, Митко Димитров, Митко Щерев, Михаил Миков, Михаил Пандурски, Надя Парпулова-Ашуърт, Недялко Йорданов, Николай Анастасов, Николай Дойнов, Николай Марин, Николай Милчев, Николай Митков, Николай Овчаров, Николай Сотиров, Нона Йотова, Огнян Герджиков, Павел Михайлов, Павел Поппандов, Пенчо Милков, Петър Витанов, Петър Добрев, Петър Кънев, Пламен Карталов, Пламен Чернев, Полина Карастоянова, Ралица Паскалева, Румен Гунински, Румен Драганов, Румен Овчаров, Сава Димитров, Севда Шишманова, Семра Наимова-Юзеир, Сергей Станишев, Симеон Идакиев, Симеон Караколев, Спас Панчев, Станимир Илчев, Станислав Владимиров, Татяна Пандурска, Теодор Салпаров, Теодосий Спасов, Тихомир Янакиев, Тодор Черкезов, Тома Томов, Филиз Хюсменова, Хайгашод Агасян, Христо Белоев, Христо Бонджолов, Христо Господинов, Христо Григоров, Христо Михайлов, Христо Орманджиев, Христо Христов, Цветелина Пенкова, Цветелина Спиридонова, Явор Дачков.