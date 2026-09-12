Хората силно вярват в Йотова! Овчаров видя мощен знак зад кандидатурата й
По думите му около президента се е събрала обществена подкрепа, каквато не е виждал от втория мандат на Георги Първанов
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По думите му около президента се е събрала обществена подкрепа, каквато не е виждал от втория мандат на Георги Първанов
Структурата излезе с официална позиция
Президентът заяви, че България не бива да се крие зад другите, отхвърли военно участие в Украйна и обеща собствена позиция без „началници в Брюксел“
Той благодари на Илияна Йотова за доверието и заяви, че двамата ще работят за единен институт, който да представя България пред света
Рашидов обяви, че президентът трябва да има биография, Раева видя в Йотова „достоен президент“, а Първанов я определи като държавника, от когото Бълга...
Президентът представи юриста и журналист като човек, който може да обединява, а не да разделя
Историци и интелектуалци виждат в идеята шанс за национално единение и възраждане на историческото самочувствие
Ще го видим ли на изборите?
27 души са бивши агенти на ДС.
Той разчита на широка подкрепа от страна на дясноцентристките партии
Издигат в зала № 6 на НДК кандидатурата на професора за президент
След тях на Христо Пимпирев и диригентът Йордан Камджалов
Много лecнo yпoтpeбявaмe дyми ĸaтo "пoчтeнocт", ĸaтo "пpoмянa", нo тe зaдължaвaт мнoгo и нocят cлeд ceбe cи мнoгo oтгoвopнocти, каза вицепрезидентът
Българи от чужбина+бивши кметове ще са остриетата на „Републиканци за България”
Сред учредителите е европейският и световен шампион по вдигане на тежести Благой Благоев
Цветан Цветанов представи Инициативния комитет за новата си партия
„Ще победим на изборите". Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова след регистрацията в ЦИК на Инициативния комитет, подкрепящ кандидата за президент...
Националният съвет на БСП реши Инициативен комитет да издигне кандидатурата на генерал Румен Радев за президент. "За" са гласували 91, "0" против, 14...
Инициативен комитет от интелектуалци и представители на българското войнство начело с доц.д-р Йордан Величков, ген. Петър Илиев и професорът по полити...
Въпросът за мое участие в предстоящите избори не е на дневен ред. Това заяви вицепрезидентът Маргарита Попова в отговор на инициативата на гражданско...