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Нинова: Ще победим на изборите

Нинова: Ще победим на изборите

„Ще победим на изборите". Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова след регистрацията в ЦИК на Инициативния комитет, подкрепящ кандидата за президент...

19 септември | 15:24
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