Йотова поиска президентство, което събира България, вместо да я дели

Илияна Йотова даде силен политически тон на президентската си кампания с послание за държава, която работи за българите, и президентство, способно да събира различни хора около големите национални теми. В емоционално обръщение пред учредителите на инициативния комитет тя заяви, че широкият кръг от личности зад кандидатурата й показва каква трябва да бъде и самата президентска институция - място за диалог и съгласие по въпроси, които са по-големи от отделните партийни решения. Най-силната й формула дойде с думите: „Отбор, а не сглобка“.

Йотова благодари специално на политическите сили, които застават зад нея, като първо се обърна към Българската социалистическа партия. Тя подчерта личната си връзка с БСП и опита, който е натрупала там. „Получих изключително много и ценя подкрепата от Българската социалистическа партия. Това е не само най-старата партия в нашата история. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да отстоява своите идеи и принципи“, заяви тя.

По думите й именно в БСП е научила, че понятия като солидарност, човешки права и равенство не са абстрактни политически лозунги. „Там аз научих много - научих, че думи като солидарност, човешки права и равенство не са думи само от учебниците и не са пропагандни думи, а зад тях стоят много ценни човешки съдби“, каза Йотова.

Тя отдели специално внимание и на подкрепата на „Прогресивна България“, като я постави в контекста на общественото желание за промяна и за държава, която да бъде по-близо до хората. „Тази партия не се роди от партийна сделка, а от хората. От милиони българи, които поискаха държавата си обратно“, заяви Йотова.

Според нея силата на това политическо обединение е именно в събирането на хора с различни възгледи около обща цел. „Те събраха хора, които мислят различно, но искат едно и също - държава, която да работи за българите. Отбор, а не сглобка“, категорична бе тя.

С тези думи Йотова очерта и една от основните линии, по които очевидно ще води кампанията си - противопоставяне между механичните политически договорки и идеята за по-широко съгласие около национални цели. Посланието й беше, че президентската институция не трябва да бъде затворена в рамките на една партия, а да дава пространство за разговор между различни обществени групи.

Йотова се обърна лично и към примата на българската музика Лили Иванова, която е сред учредителите на инициативния комитет и присъстваше в залата. „Уважаема госпожо Иванова, скъпа Лили! Благодаря ти не само за подкрепата. Благодаря ти, че си от хората, които най-много ми дават кураж“, каза президентът.

Присъствието на представители на различни политически среди, културата, науката и спорта бе използвано от Йотова като доказателство за основната й теза - че президентството трябва да бъде място, в което различията не изчезват, но могат да отстъпят пред по-големите интереси на страната. Именно около тази идея тя постави и началото на собственото си обръщение - държава за българите, политически отбор и търсене на съгласие отвъд партийните граници.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ!