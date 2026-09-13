Всичко за Учредяване

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Местан учреди ДОСТ

Местан учреди ДОСТ

1103 делегати в НДК се събраха днес за учредяването на новата партия "Демократи за отговорност, свобода и толерантност" (ДОСТ). Очаквано, в началото...

10 април | 12:59
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