Йотова поиска „Коалиция за мир“ и силен български глас в Европа
Президентът заяви, че България не бива да се крие зад другите, отхвърли военно участие в Украйна и обеща собствена позиция без „началници в Брюксел“
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Президентът заяви, че България не бива да се крие зад другите, отхвърли военно участие в Украйна и обеща собствена позиция без „началници в Брюксел“
Дясната формация се готви за старт, но остава в изчакване заради изборите
Максим Бехар бе избран за председател на Камарата на първото ѝ учредително събрание
Движението ще се бори за събирането на подписка за провеждането на референдум за свикване на Велико народно събрание
Новата коалиция ще участва в извънредните парламентарни избори
Имаме едно тотално добре непредставено икономическо мнозинство
Янев реши да поведе своя партия, след като подаде оставка в кабинета „Петков”
Републиканци за България няма да се управлява от джипка,каза новият лидер
Това е втори опит на Трифонов да постави начало на своя политически проект
Това заяви премиерът на тържество по случай 30-годишнината от учредяването на СДС
Учредители се събраха в института по социология и философия на БАН
Със сигурност се знае само името „Няма такава държава“ и че Трифонов е лидер
В нея могат да членуват както големите, така и по-малките розопроизводители
Партията ще се казва Консервативно обединение на десницата
Бившият депутат от БСП и вече независим народен представител Георги Кадиев поведе партията си с име "Нормална държава". На неделния учредителен конгре...
Лютви Местан присъства на първата учредителна областна конференция на ДОСТ в Пиринския край, която се проведе в Благоевград. Той призова Костадин Паск...
Центърът, а не лявото или дясното, трябва да излъчи президента, смятат от новата партия Нов политически субект се появи в България през изминалия уик...
Лидерът на ДОСТ най-много с два мандата Където се говори турски език, там е нашата родина Турция. Скандалното изказване прозвуча при учредяване на ДО...
1103 делегати в НДК се събраха днес за учредяването на новата партия "Демократи за отговорност, свобода и толерантност" (ДОСТ). Очаквано, в началото...
Движение „България на гражданите" ще създаде своя структура в община Сатовча в навечерието на местните избори. Зам.-председателят на ДБГ Найден Зелено...