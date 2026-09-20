Германия гласува под напрежение. Два вота могат да разтърсят Мерц

Германия влиза в още една напрегната изборна неделя. Само две седмици след като „Алтернатива за Германия“ спечели рекордните 43,8% в Саксония-Анхалт, днес се гласува едновременно за ново Камара на представителите в Берлин и за парламент в Мекленбург-Предна Померания. И двата вота имат значение далеч отвъд регионалната политика - резултатите ще бъдат прочетени и като нов тест за канцлера Фридрих Мерц и неговия ХДС след тежката загуба в Саксония-Анхалт.

В Берлин Левицата и ХДС са почти изравнени

В германската столица състезанието е изключително оспорвано. Последният Politbarometer Extra на ZDF дава 22% за Левицата и 20% за ХДС. АзГ е трета с 18%, Зелените получават 15%, а социалдемократите - 12%. „Сара Вагенкнехт“ остава под бариерата с 4%. Това означава, че сегашната коалиция между ХДС и ГСДП няма мнозинство според сондажа.

Математиката след изборите може да се окаже сложна. При тези числа мнозинство биха имали както коалиция между Левицата, Зелените и ГСДП, така и вариант ХДС - Зелени - ГСДП. Останалите парламентарно представени партии изключват сътрудничество с АзГ. Самите социолози подчертават, че данните са моментна снимка, а не прогноза за крайния резултат.

Кампанията в Берлин беше белязана и от смяна на водещата фигура на ХДС. Управляващият кмет Кай Вегнер оттегли кандидатурата си през юли след серия разкрития около твърденията му за действията по време на големия токов срив през януари. Начело на кампанията застана финансовият сенатор Щефан Еверс, а основната му съперничка е Елиф Ералп от Левицата.

Една от най-болезнените теми в столицата е жилищната криза. Наемите почти са се удвоили от 2014 г., а според оценки до 2040 г. на Берлин ще бъдат необходими още около 211 000 жилища. Именно цените на жилищата и недостигът им се превърнаха в централен въпрос на кампанията и допринесоха за силното представяне на Левицата в проучванията.

Близо 2,49 млн. души имат право да гласуват за Камарата на представителите. За първи път в такъв вот могат да участват и 16- и 17-годишните, което увеличава броя на избирателите с над 55 000 спрямо повторния вот през 2023 г. Почти 824 000 души вече са получили документи за гласуване извън секцията - около една трета от всички избиратели.

В Мекленбург-Предна Померания битката е ГСДП срещу АзГ

Съвсем различна е картината в Мекленбург-Предна Померания. Там последното проучване на Forschungsgruppe Wahlen за ZDF показва 37% за ГСДП на премиера Мануела Швезиг и 36% за АзГ. Левицата е на 9%, ХДС пада до едва 6%, Зелените са точно на прага с 5%, а BSW е под него с 4%.

Само седмици по-рано АзГ имаше по-осезаема преднина, но ГСДП навакса в края на кампанията. ZDF свързва това и с високото лично одобрение за Швезиг. При директен въпрос кого биха искали за министър-председател, 61% посочват нея срещу 30% за кандидата на АзГ Лайф-Ерик Холм. В същото време 21% от анкетираните все още не са били сигурни дали и за кого ще гласуват, което показва колко отворен остава вотът.

ХДС се намира в особено тежка позиция. При 6% партията е опасно близо до петпроцентната бариера за влизане в парламента, докато на изборите през 2021 г. получи 13,3%. Сегашното правителство на ГСДП и Левицата също би останало малко под мнозинството според последния сондаж.

Около 1,3 млн. избиратели са призовани да изберат 71 депутати. И тук за първи път право на глас имат 16- и 17-годишните - приблизително 30 000 нови млади избиратели. Сред водещите теми според NDR са образованието, работните места, енергетиката, достъпните жилища, миграцията и вътрешната сигурност.

Сянката на Саксония-Анхалт

Двата днешни вота идват непосредствено след политическия трус в Саксония-Анхалт. Там АзГспечели 43,8% - най-високия резултат на партията на регионални избори досега - и повече от удвои резултата си от 2021 г. ХДС остана далеч назад със 17,2%, най-слабия му резултат в провинцията.

Този резултат увеличи натиска върху Мерц и отвори въпроси вътре в консервативния блок за политическата му стратегия. Осем министър-председатели от ХДС излязоха тази седмица със съвместна декларация в негова подкрепа, а лидерът на ХСС Маркус Зьодер също застана зад канцлера. Целта беше да бъде пресечен нарастващият вътрешнопартиен дебат след поражението в Саксония-Анхалт.

Според Ройтерс ръководството на ХДС е планирало специално заседание за неделя вечер след приключването на двата вота, на което да бъдат обсъдени резултатите и последиците за партията. Особено болезнен за Мерц би бил слаб резултат на ХДС в Мекленбург-Предна Померания, където партията според последните проучвания се движи едва малко над бариерата за парламентарно представителство.