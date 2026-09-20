Тръмп прекъсна почивка на фона на нова ескалация в Близкия изток

Доналд Тръмп внезапно прекъсна уикенда си в президентската резиденция „Кемп Дейвид“ и се върна във Вашингтон ден по-рано от планираното, докато напрежението в Близкия изток рязко се покачва. Белият дом не посочи официална причина за промяната в графика и няма потвърждение, че тя е пряко свързана с военната ескалация.

Времето обаче привлече внимание - часове по-рано Саудитска Арабия съобщи за балистична ракета, насочена към Рияд, а американските власти предупредиха, че конфликтът с йеменските хуси може бързо да се разрасне. Франс прес съобщи, че Тръмп първоначално е трябвало да остане в „Кемп Дейвид“ до неделя вечер.

Белият дом не обясни защо Тръмп се върна

Според първоначалния президентски график Тръмп трябваше да прекара целия уикенд в комплекса в планините Катоктин в Мериленд. В събота планът беше променен и президентът се върна в Белия дом още същата вечер. Администрацията не даде обяснение за решението, което означава, че причината за предсрочното му отпътуване остава неофициално установена.

По-рано същия ден имаше и отделен инцидент във въздушното пространство край президентската резиденция. Изтребител F-16 на NORAD прихвана малък граждански самолет, навлязъл в ограничената зона над Търмонт, Мериленд. Машината беше изведена безопасно от района, като американските военни не съобщиха за заплаха за президента или за „Кемп Дейвид“. Няма данни този инцидент да е свързан с последвалата промяна в графика на Тръмп.

Ракета към Рияд и огън край летището

Междувременно напрежението в Саудитска Арабия достигна ново равнище. Саудитската коалиция съобщи, че хусите са изстреляли балистична ракета към Рияд. Асошиейтед прес посочва, че ракетата е била прихваната и че не са съобщени жертви или щети вследствие на самото прехващане. Това е първата подобна атака срещу саудитската столица от началото на сегашното рязко засилване на бойните действия.

Малко преди това пламъци и гъст черен дим бяха забелязани край международното летище „Крал Халид“. Журналист на Франс прес е видял пожарникари да гасят горящ резервоар с логото на саудитския петролен гигант „Арамко“ в горивна база край летището. Ройтерс също разпространи кадри с голям стълб черен дим и пламъци в района.

Хусите заявиха, че са атакували „чувствителни обекти“ в Рияд с ракети и дронове. Саудитските власти съобщиха и за предотвратени атаки срещу Янбу, Таиф, Байш и Фарасан. Хусите твърдят, че сред целите им са били и съоръжения на „Арамко“ в Янбу, но Асошиейтед прес отбелязва, че това твърдение не е независимо потвърдено.

Вашингтон: Конфликтът може да ескалира бързо

На този фон Държавният департамент и редица американски посолства разпространиха предупреждения за сигурността. В тях се посочва рискът от „непредвидима ескалация“, като американците в региона са призовани към повишено внимание и готовност за отменени полети, временно затваряне на въздушно пространство и други транспортни затруднения. Според предупреждението бойните действия между подкрепяните от Иран хуси и Саудитска Арабия имат потенциала „да ескалират бързо“.

Още на 15 септември Държавният департамент запази за Саудитска Арабия ниво 3 - „преразгледайте пътуването“, като сред посочените рискове са въоръженият конфликт, ракетни и дронови нападения и възможни атаки срещу инфраструктура, летища, военни и енергийни обекти. За районите до границата с Йемен остава най-високото предупреждение - да не се пътува.

Хусите отново разширяват фронта

Последната атака срещу Рияд не е изолиран епизод. През последните седмици хусите засилиха както ударите срещу Саудитска Арабия, така и настъплението си в Йемен. Ройтерс и Асошиейтед прес съобщават, че силите им са завзели стратегически територии по крайбрежието на Червено море, включително района на Моха и близки острови, което увеличава натиска около ключовия морски маршрут през Баб ел Мандеб.

Новото изостряне на йеменския конфликт вече има и сериозна хуманитарна цена. По данни, цитирани от международните агенции, над 100 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради последните бойни действия. Разрастването на фронта идва след няколко години на сравнително по-ниска интензивност след примирието от 2022 г.

Рияд търси повече защита

Саудитските власти през последните седмици усилено търсят начини да укрепят противовъздушната и противоракетната си защита. На 14 септември престолонаследникът Мохамед бин Салман разговаря с командващия Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. Според Ройтерс Рияд е търсил американска военна помощ срещу хусите, но Тръмп не е одобрил пряко американско участие в удари, като Вашингтон е предложил разузнавателна и друга подкрепа.

Успоредно с това Турция заяви, че е готова да помогне на Саудитска Арабия при необходимост в рамките на новото отбранително споразумение между Анкара, Рияд и Исламабад. Турският външен министър Хакан Фидан подчерта подкрепата за Саудитска Арабия, докато Пакистан засега не е обявил непосредствено военно участие.