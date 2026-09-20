Ердоган даде тържествен старт на новата писта на летище „Истанбул“

С тържествена церемония и символичен старт към следващия етап от развитието на турската авиация международното летище „Истанбул“ въведе в експлоатация четвъртата си основна писта. Новото съоръжение беше открито от президента Реджеп Тайип Ердоган, а след дадения от него сигнал от пистата излетя и първият самолет. Инвестицията е за 890 млн. евро и увеличава общия брой на пистите на летището до шест.

Първата писта в посока изток-запад

Новата бетонна писта е дълга 2820 метра и широка 45 метра. Тя е и първата на летище „Истанбул“, разположена в направление изток-запад. С въвеждането й комплексът вече разполага с четири основни и две второстепенни писти.

Според турското Министерство на транспорта новото съоръжение трябва да съкрати времето за рулиране и престоя на самолетите във въздуха, особено при вътрешните полети и маршрутите на изток. Очакванията са това да спестява време и гориво, да намалява емисиите и да увеличава оперативната гъвкавост при неблагоприятни метеорологични условия. Разположението близо до хангарните зони трябва да улесни и операциите на общата авиация.

„Надяваме се четвъртата основна писта и допълнителните инвестиции, които въвеждаме в експлоатация, да дадат значителен принос за летище „Истанбул“, заяви Ердоган по време на церемонията. Той определи аерогарата като водеща по отношение на глобалната свързаност и подчерта, че новата инфраструктура трябва да повиши стандартите на обслужване.

От 26 до 58 действащи летища

В речта си турският президент постави новата писта в контекста на инвестициите в авиацията и транспортната инфраструктура през последните 24 години. По представени от него данни само в Истанбул за транспорт и инфраструктура са вложени 2,12 трилиона турски лири, от които 604,4 млрд. лири са насочени към въздушния транспорт.

Ердоган посочи още, че броят на действащите летища в Турция е нараснал от 26 през 2002 г. до 58 днес. През първите осем месеца на 2026 г. въздушният транспорт в страната е обслужил над 167,5 млн. пътници. Международната мрежа на Турция вече достига 356 дестинации в 133 държави, според представените официални данни.

Летище „Истанбул“ само по себе си осигурява връзки с повече от 340 дестинации чрез над 110 авиокомпании. Турските власти го определят като ключов глобален трансферен център, а транспортният министър Абдулкадир Уралоглу заяви на церемонията, че новата писта трябва допълнително да засили ролята му в международния въздушен трафик.

Голямата икономика около летището

Ердоган отдели специално внимание и на икономическото значение на летището. По думите му свързаните с него дейности вече допринасят приблизително 2,2% от брутния вътрешен продукт на Турция, или около 24,2 млрд. долара. Данните съвпадат с по-ранен икономически анализ на оператора İGA, според който тази оценка включва прекия и непрекия ефект върху икономиката.

Прогнозата за 2030 г. е дейностите, свързани с летище „Истанбул“, да осигуряват заетост на около 472 000 души и да генерират приблизително 44 млрд. долара икономическа стойност. Това са прогнозни показатели, а не вече постигнати резултати.

Звездата му ще свети още по-ярко

Финалът на речта на Ердоган беше свързан не само с авиацията, но и с обстановката в региона. „Когато войните около нас приключат и мирът се възстанови в нашия регион, звездата на летището ще свети още по-ярко“, заяви турският президент.

С откриването на четвъртата основна писта Истанбул добавя още един голям инфраструктурен елемент към летище, което Турция превърна в централен проект на авиационната си стратегия. След церемонията голямата задача вече е новият капацитет да се превърне в по-бързи операции, по-малко чакане и възможност мегалетището да поеме растящия международен трафик през следващите години.