Хакан Фидан кацна в Баку. Първа среща

Турският външен министър Хакан Фидан кацна в Баку на официално посещение, с поредица от разговори, на които ще се обсъжда мира в региона и икономическите проекти, свързани с енергийни и транспортни коридори.

Първата му лична среща бе с азербайджанския външен министър Джейхун Байрамов, съобщи от Министерството на външните работи на Република Азербайджан.

В публикацията в социалната мрежа на X Министерство на външните работи се отбелязва, че това посещение отразява силното стратегическо партньорство, съюзническите отношения и братските връзки между Азербайджан и Турция.