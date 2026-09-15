Голямата космическа амбиция на Турция вече има срок

Турция се готви за най-амбициозното космическо начинание в историята си - първата национална мисия до Луната. Изстрелването на разработения в страната космически апарат е планирано за първите месеци на 2027 г., съобщава в. „Акшам“, позовавайки се на министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър.

Проектът вече е изпълнен на 77%, а ако мисията премине успешно, Турция ще влезе в малкия кръг държави, способни да извършват собствени научни и технологични операции около Луната.

Първата турска мисия в дълбокия космос

Лунната програма е един от ключовите проекти в Националната космическа програма на Турция. Страната досега натрупваше опит главно със земни спътници, но новата мисия трябва да я изведе далеч отвъд околоземната орбита.

„Нашите инженери, изследователи и учени разработват собствен лунен апарат. Ще изпратим апарата, оборудван с наша хибридна ракетна система, в Космоса през първите месеци на 2027 г.“, заяви по-рано Каджър. Той подчерта, че графикът вече е уточнен, а ключовата хибридна задвижваща система е преминала изпитанията си.

Според „Акшам“ апаратът тежи около 3,5 тона и над 80% от технологиите и ресурсите, използвани при разработването му, са местни.

Близо 2000 инженери, учени и технически специалисти участват в програмата. Основна роля има турският Институт за изследване на космическите технологии TÜBİTAK UZAY, а хибридната задвижваща система е разработена от DeltaV Space Technologies. TÜBİTAK UZAY уточнява, че поема практически всички останали основни отговорности по космическия апарат и мисията.

Опитът идва от турските спътници

При създаването на лунния апарат турските инженери използват технологичния опит, натрупан при програмите GÖKTÜRK-2, İMECE и TÜRKSAT 6A.

Последният проект е особено важен за Анкара, защото TÜRKSAT 6A е първият комуникационен спътник, разработен в значителна степен със собствени турски ресурси. Турските власти разглеждат тези програми като стъпала към далеч по-сложната задача - собствен космически апарат да напусне околоземната среда и да извършва операции край Луната.

Националната космическа програма предвижда лунното начинание да се развива на етапи. При първата фаза турски апарат трябва да достигне Луната и да извърши научни и технологични операции, а следващата голяма цел е меко кацане на лунната повърхност.

Два месеца път до Луната

Според информацията на „Акшам“ пътуването на апарата ще продължи приблизително два месеца. След достигането на Луната той трябва да започне продължителна научна работа, която може да достигне около година и половина.

Един от най-важните технологични елементи е собствената хибридна система за задвижване. Тя ще бъде използвана при сложните маневри, необходими за достигането и работата в лунна орбита.

Хибридните двигатели използват комбинация от твърдо и течно гориво, а технологията е сред областите, в които Турция се стреми да изгради собствен капацитет, вместо да разчита изцяло на чуждестранни доставчици.

Плановете предвиждат апаратът да се установи в приблизително 100-километрова полярна лунна орбита, откъдето да извършва наблюдения и научни измервания.

Ще търси следите на водата

Мисията няма да бъде само демонстрация на технологични възможности. На борда ще има научни прибори, предназначени за изследване на Луната и непосредствената й космическа среда.

Предвижда се да бъдат събирани данни за лунната повърхност, магнитната среда, радиацията и взаимодействието със слънчевия вятър.

Един от особено интересните въпроси е свързан с водата. Турските учени искат да проучат процесите, чрез които слънчевият вятър може да участва в образуването и разпределението на вода върху Луната.

За тази цел TÜBİTAK UZAY работи и със Шведския институт по космическа физика, който участва с инструмента Lunar Neutrals Telescope. Той трябва да изследва неутралните частици, отделяни от лунната повърхност, и взаимодействието й със слънчевата плазма.

Преди полета идва най-тежкият изпит

Самото производство на апарата вече е приключило, но преди да бъде допуснат до изстрелване, предстои серия от тежки тестове.

Те трябва да покажат дали конструкцията и електрониката могат да издържат вибрациите и натоварванията при старта, вакуума, големите температурни колебания и електромагнитната среда в Космоса.

Предвидени са термовакуумни изпитания, структурни тестове и проверки за електромагнитна съвместимост. След приключването им апаратът ще премине през последни проверки и подготовка, преди да бъде изпратен в САЩ за изстрелването.

Според Каджър целта е машината да бъде транспортирана до космическия център „Кенеди“, откъдето при подходящи метеорологични, технически и орбитални условия трябва да започне пътят й към Луната.

Турция вече направи и дипломатическата крачка

Космическата амбиция на Анкара получи и важен международен елемент. В началото на септември Турция подписа в централата на НАСА във Вашингтон споразуменията „Артемида“ - набор от принципи за международно сътрудничество при мирното изследване на Луната, Марс и дълбокия космос.

Каджър изрично свърза решението с предстоящата турска лунна мисия през 2027 г. Според него членството създава допълнителна основа за обмен на данни, прозрачност и съвместимост с други космически програми.

Ако графикът бъде спазен, 2027 г. ще отбележи рязка промяна в турската космическа програма. След години на разработване на спътници Анкара за първи път ще опита да изпрати собствен апарат към друг небесен обект - стъпка, която трябва да покаже дали натрупаният технологичен опит вече е достатъчен за истинска мисия в дълбокия космос.