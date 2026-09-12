Тръмп обяви естествения спътник на Земята за американски
Луната е наша, каза той
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Луната е наша, каза той
Тя е огледало на нашите страхове, легенди и духовни търсения
Телец, Лъв, Скорпион и Водолей ще трябва да избират между познатата сигурност и бъдещето, което вече ги зове
Полетът ще е през 2028 г.
От тях има дори в Белия дом
Учените все още не знаят защо Луната изглежда няколко пъти по-голяма, когато е ниско на хоризонта
Бъз Олдрин е говорил за необясними явления на Луната
Романтично е времето и на морето, и в планините
Чарли Дюк си спомня отново драмите с Аполо
Основната заплата обаче е сравнима с тази на офис служител на средно ниво
Постоянното присъствие още е пожелание
Компанията на инж. Петко Динев Imperx си партнира с НАСА повече от 20 години
Работят с компания, която си партнира с НАСА за бъдещите мисии "Артемис"
"Кацане по учебник“, коментира говорителят на НАСА
Луната може да се превърне в гигантска батерия за нашата планета
НАСА разпространи кадри от Артемис II
Най-напрегнатият момент ще настъпи, когато корабът премине зад Луната
Четирима астронавти поеха на рисковано 10-дневно пътуване около естествения спътник
Лунната напревара тече с пълна сила
Според оценките на изследователския екип, до 30% от външния метеоритен материал в лунната почва може да е от водоносни астероиди от този тип