Четиримата от "Артемис 2" кацнаха зелени (видео)

Капсулата "Орион" и четиричленният екипаж на мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") преминаха успешно през земната атмосфера и рано тази сутрин се приземиха безопасно във водите на Тихия океан край южното крайбрежие на щата Калифорния след близо 10 дни в Космоса, с което приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предаде Ройтерс.

Капсулата "Орион" на НАСА, която е с форма, която наподобява на желиран бонбон, и наречена "Интегрити" (Integrity), се приземи плавно с помощта на няколко парашута в спокойните води край южното крайбрежие на щата Калифорния минути след 17:00 ч. местно време в петък (03:00 ч. българско в събота), с което приключи мисията, която отведе астронавтите по-далеч в Космоса, отколкото някой друг е стигал преди това, предава БТА.

Мисията "Артемис 2", която измина общо 694 392 мили, или 1 117 515 километра, след като направи две орбити около Земята и кулминационно прелитане покрай Луната на разстояние от 252 000 мили, или oколо 406 000 км, от земната повърхност, бе първият тестов полет от поредицата мисии "Артемис", чиято цел е да върнат астронавти на повърхността на Луната, като се започне от 2028 г.

Снимка: БТА

Приземяването, около два часа преди залез слънце, беше излъчвано на живо в интернет от НАСА. "Перфектно кацане за "Интегрити" и четиримата астронавти", се казва в коментарът на Роб Навияс минути след кацането.

Екипите по спасяването очакваха в готовност приземяването на капсулата, за да извадят екипажа - американските астронавти Рийд Уайзман, на 50 години, Виктор Глоувър, на 49 години, и Кристина Кох, на 47 години, както и канадския астронавт Джереми Хансен, на 50 години.

Завръщането на екипажа преодоля последното критично предизвикателство пред космическия кораб "Орион", построен от американската компания "Локхийд Мартин", като доказа, че той може да издържи на екстремните условия при навлизането в атмосферата при завръщането по определена траектория от Луната.

Това се случи след 13-минутно, изпълнено с напрежение, пламенно навлизане в земната атмосфера, което генерира топлина от триенето, която повишава температурата по външната повърхност на капсулата до около 2760 градуса по Целзий.

В пика на напрежението при навлизането в атмосферата, както се очакваше, интензивната топлина и компресията на въздуха образуваха разпалена обвивка от йонизиран газ, или плазма, която обгърна капсулата, прекъсвайки радиовръзката с екипажа за няколко минути.

Напрежението спадна, когато връзката беше възстановена и от носа на свободно падащата капсула се видяха два парашута, които забавиха спускането ѝ до около 25 км/ч, преди "Орион" да се приземи плавно във водите на Тихия океан.

Командирът Уайзман докладва, че „четиримата членове на екипажа са зелени“ – израз, който означава, че всички са в добро състояние, предаде „Гардиън“.

Видеозапис от военноморски хеликоптер показва, че всичките пет големи въздушни възглавници на „Орион“ са се разгърнали успешно, стабилизирайки капсулата в сравнително спокойните води.

„Кацане по учебник“, коментира говорителят на НАСА Дерол Нейл. „От страниците на Жул Верн до съвременна мисия до Луната – нова глава в изследването на нашия небесен съсед беше написана. Астронавтите на Integrity са отново на Земята.“

Екипите на НАСА и Военноморските сили на САЩ обезопасиха плаващата капсула и помогнаха на четиримата астронавти да излязат от нея и да бъдат закарани на борда на намиращия се наблизо десантен транспортен кораб USS John P. Murtha, за да преминат първоначални медицински прегледи.

Очаква се членовете на екипажа да прекарат нощта на борда на кораба и по-късно днес да бъдат откарани до Хюстън, щата Тексас, където ще се съберат с близките си.

