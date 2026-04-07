Случи се! Астронавтите направиха немислимото

Четиримата астронавти от мисията "Артемис 2" ("Артемида II") останаха без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщиха от НАСА. Преминаването от другата страна на спътника на Земята беше по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.

Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извърши полет около Луната, по време на който наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди.

След като достигнаха по-далеч в космоса, отколкото всеки друг човек досега, от "Артемида II" насочиха лунния си кораб към Земята, с което приключиха лунното си пътешествие, разкрило гледки от обратната страна на Луната, невиждани досега от човешко око.

Тяхното прелитане покрай Луната - първото за НАСА от ерата на "Аполо" - донесе богати научни данни и даде възможност за наблюдение на небесните гледки. Това беше важна стъпка към достигането на човек близо до южния полюс на Луната, което е планирано да се извърши след две години, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com