Голямо щастие: Роди се Михаил Белчев!

Огромна радост в семействата на големи български писатели!

Днес, на 22 май, дъщерата на Валентин Пламенов - Кристина, ощастливи своя съпруг, музикантът и продуцент Константин Белчев и свекърва си, актрисата и певица Кристина Белчева, с момченце, съобщи за "Стандарт" щастливата баба.

Малкият юнак, който се роди в "Токуда" в 13:20 часа, носи името на легендарния си дядо - поетът, певец, композитор и режисьор Михаил Белчев. Момченцето ще има и второ име - Константин.

Бардът на България за броени дни не можа да дочака първия си внук.

Навръх 24 май министърът на културата Евтим Милошев поднесе на Кристина Белчева огърлие "Златен век" - най-високото отличие за принос към развитието на българската култура и духовност - посмъртно за Михаил Белчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com