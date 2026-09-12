Най-големите звезди на България се поклониха пред космическата му любов
Изложбата е озаглавена "ти ме повика, живот"
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Изложбата е озаглавена "ти ме повика, живот"
Признанието на България е вечно
Лекарите от ВМА също са криели от него
Бардът на България за броени дни не можа да дочака първия си внук
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
Композиторът бе отличен постмъртно с огърлието "Златен век"
Съдбата неочаквано кръстосва пътищата им и страстите избухват
Хиляди се простиха с поета композитор
Живот, отдаден на музиката, сцената и словото, оставя дълбока следа в поколенията
Синът му Константин обеща да продължи делото му без страх и без компромис
Припомни текста на "Вярност", изпълнена великолепно от Вили Кавалджиев
Великият композитор почина на 79-годишна възраст
То ще се състои в Народния театър "Иван Вазов"
По думите му Михаил Белчев остава завинаги в паметта ни като пример за творец, който не направи компромис със своята съвест
Любимото му място, където твори
Какво написа примата в профила си във Фейсбук
Обичаният певец и композитор оставя след себе си десетки незабравими песни
Щастливо семейно събитие
Румен Радев връчи Почетния знак на президента на уважавания български творец
Книгата е написана в съавторство с Албена Атанасова