Ето последното желание на Михаил Белчев

Един от най-обичаните български творци - Михаил Белчев, си отиде, но остави след себе си не само незабравими песни, а и топли думи, споделени в последното си интервю за "България Днес".

В средата на 2025 г. Белчев разкри колко специално място заема Несебър в сърцето му. „От 1969 година ходя на море само в Несебър в един и същи хотел", сподели той, подчертавайки връзката си с морския град.

Певецът призна, че именно там намира спокойствие, вдъхновение и сили за нови творчески предизвикателства. „За мен Несебър е символ на спокойствие, радост и безброй красиви мигове", казва още Белчев.

В откровен разговор той не скри, че през годините е преминал и през трудности, включително здравословни проблеми, които са оставили своя отпечатък. Въпреки това винаги е търсел баланс и време за себе си.

„Всяко лято се стремя да се погрижа за себе си. Отделям време за релаксация, срещи с приятели и вдъхновение", бяха част от думите му.

Днес тези изречения звучат още по-силно - като послание за смисъла на живота, който Михаил Белчев живя с любов към музиката, хората и морето.

