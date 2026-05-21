"Бангаранга" роди богове и демони

Тарикати обявиха 13 500 евро наем за 5 нощувки в София, ортак на Прокопиев пробва да свие марката

Няма особено значение какво точно означава ямайската думата, която благодарение на Дара побърка света. Бангаранга вече си е само наша. По-наша от универсалната „такова“. Използва се за всичко – за „здравей“, за „чао“, в отговор на въпросите: „Кой си?“, „Какъв си?“, „Как си?“, „Какво правиш?“, „Защо го правиш“, „Къде отиваш?“, „За какво мечтаеш?“. Бангаранга е от поздрав до сбогуване, от начало до край.

Вече няма особено значение и какво точно е посланието на текста в песента, дали е купонджийски или сатанински. И до днес мнозина виждат в образа на Mr. Тambourine man водача в психоделичното LID-бягство от действителността, но поезията на Боб Дилън продължава се изучава в американските училища. Напук на бесните моралисти у нас, и Бангаранга превзе училищата. Смени школския звънец за начало и за край на часовете.

Истината е, че „Бангаранга“ извади на бял свят и боговете, и демоните у нас. Преди всичко разкри силата на едно 27-годишно момиче от Варна, което съсипано от безмилостния хейт, успя да се събере, затвори се за два месеца в атински „балон“, подложи се на нечовешки диети и тренировки и с военна дисциплина пречупи българския карък. Онзи, който и до днес мъчи влюбчивия Гришо и повечето ни спортни звезди.

Българският карък не позволява среща с великите сцени, към които гледат 60 милиона очи едновременно. Изправи ли се на тях, нашенецът рухва психически. Е, Дара го победи. И роди нови мечти – хит с уникалния британски продуцент Fred Again, когото намахано призова за общи проекти от площада в София, музикален старт на Мондиал 2026, а защо не и първото българско „Грами“… Тя показа, че едно крехко момиче може да гради планове и да ги изпълнява хладнокръвно и с желязна дисциплина. Нещо, което е исторически дефицит за българина.

Така, както хаосът ражда ред и обратното, неразборията „Бангаранга“ показа най-вече тъмната ни страна – онази, която изгаря обществото ни, но се правим, че не виждаме. Превърна се в нашето криво гледало, което уголемява недъзите ни.

Оказа се, че наравно с футбола и политиката, българинът разбира и от музика. Знайни и незнайни певци, актьори, инфлуенсъри и обикновени сеирджии сринаха със земята и Дара, и БНТ заради селекцията за Евровизия. Докараха Дара до състояние почти да се откаже от мечтата си, а след сбъдването й горчиво да признае: „Това беше най-голямата обида, която някога съм получавала. Трябваше ми много време, за да простя на народа си за начина, по който се отнесоха с мен”.

Разбира се, мощните хейтъри направиха така, че звездата ни да бъде изпратена на летището за Виена само от десетина верни фенове, но бяха първите на червения килим, които я прегръщаха и целуваха след победата. Българинът не се извинява. Той просто обръща палачинката, сякаш нищо не се е случило.

Предизборна бангаранга се завъртя и с домакинството на Еврозиция. ПР на гърба на Дара светкавично си направиха двамата най-провалени кметове. Харесва ли ти червения килим, бе единственото, което успя да каже Васил Терзиев на площада. По-хубав не съм виждала, иронично му отвърна Дара.

Благомир Коцев, долетял от Варна, за да ситни в периферията на посрещачите, пък измисли единствено покана към Дара да посети родния си град - когато може, ако може. И единият, и другият се сгромолясаха с паркирането, детските градини и боклука, но и двамата видяха славата си като домакини на Евровизия. Добре, че премиерът Радев взе нещата в свои ръце, назначи Междуведомствен организационен комитет и сложи за председател вицепремиера Иво Христов. Никой не иска излагация, като тази с ЮНЕСКО.

Бангаранга с правилника на парламента заигра опозицията. Тя остро скочи срещу „Прогресивна България“, защото вече няма да гори пленарно време със скандали за временни комисии и безконечни реплики и дуплики.

Шанс за печалба на гърба на Дара видяха всички софийски тарикати, които отсега обявиха бангаранга наем - 13 500 евро за 5 нощувки – 11-16 май 2027 г., в апартамент на пъпа на София.

Най-голяма обаче бе наглостта на петима бизнесмени, които още не посрещнали Дара, пуснаха заявки в патентното ведомство, за да си запазят марката „Бангаранга“ – кой за сирене, кой за мляко, кой за хазарт.

Върхът на цинизма бе посегателството на Филип Хармаджиев – ортак на политическия инженер Иво Прокопиев, родил в лабораторията си партийните недоразумения с апетит за власт от градската десница и „Промяната“. Притиснат от скандала и заплахите на Саня Армутлиева за съд, Харманджиев се отказа от марката. Но умните и красивите от този приятелски кръг кресливо наредиха до „Дара“ несъстоялия се „Букър“ на Рене Карабаш. Удобно забравиха, че в същото време Стилияна Николова спечели три златни и един сребърен медал на държавното първенство по художествена гимнастика.

Искаме или не, едно е сигурно – „Бангаранга“ ни промени. За първи път площадът в София бе пълен от любовта на обединението, а не от омразата на протеста. За първи път от много време радостта и гордостта надвиха хейта, за първи път повярвахме в себе си. Но ние, българите, имаме склонност във всичко да пресоляваме манджата. Да, Евровизия е политика. Да, на Евровизия има жени с бради, и мъже в поли. Дано в еуфорията, в хейта и в престараването намерим баланса. И не превърнем всичко това в поредната българска бангаранга.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com