EMPIRE OF THE SUN идват в София със специалени гости ROI TURBO

Австралийските визионери Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство с мащабното си турне “Ask That God”, а за първи път в кариерата си ще включат и България в маршрута си. По покана на Fest Team дуото ще излезе на сцената на Vidas Art Arena в София на 13 юни – вечер, която ще бъде едновременно концерт, визуален спектакъл и пълно потапяне в света на една от най-разпознаваемите електро-поп формации на XXI век.

Към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специалните гости Roi Turbo – бързо набиращият скорост електронен проект на братята Benjamin и Conor McCarthy. Родени в Кейптаун, а днес базирани в Лондон, двамата създават музика, която смесва пулса на диско и фънк от 70-те и 80-те с модерна клубна енергия, аналогови синтове и психеделична денс естетика. След като започват да работят заедно по време на локдауна през 2020 г., Roi Turbo постепенно изграждат собствен свят от танцувални ритми, ретро текстури и еуфорични мелодии.

Първите им сингли “Blu Ghost”, “Hyper League” и “Neckbrace” бързо привличат вниманието на международната електронна сцена, а дебютното EP “Volcano Cigarette Shop” затвърждава усещането за артист с ясно разпознаваем почерк. През 2025 г. дуото издаде второто си EP “Bazooka” – колекция от пет песни, вдъхновени както от африканския bubblegum disco звук, така и от европейската клубна култура. Парчета като “Hot Like Fire”, “Bobo Spirit” и “Super Hands” комбинират живи инструменти, винтидж груув и модерна продукция, превръщайки Roi Turbo в едно от новите имена, които все по-често попадат в селекциите на фестивали и клубни сцени в Европа и Северна Америка.

Изборът им като специален гост на Empire of the Sun не е случаен – и двете формации споделят любовта към кинематографичния електронен звук, танцувалната екзалтация и изграждането на цялостна визуална вселена около музиката си. За публиката в София това означава вечер, в която футуристичният поп театър на Empire of the Sun ще срещне пулсиращия ретро-футуризъм на Roi Turbo.

Empire of the Sun – проектът на Luke Steele и Nick Littlemore – остават една от най-влиятелните и разпознаваеми групи в съвременния електро-поп. С четири студийни албума, милиарди стриймове и хитове като “Walking On A Dream”, “We Are The People”, “Alive” и “High and Low”, дуото продължава да бъде символ на музикален максимализъм и безкомпромисна сценична естетика.

Последният им албум “Ask That God” от 2024 г. бележи първия им студиен проект от осем години насам и беше посрещнат с отлични реакции от критиката и феновете. Албумът комбинира носталгичното им електро-поп звучене с нова, по-емоционална и кинематографична посока, а песни като “Changes”, “Cherry Blossom” и “Music On The Radio” вече имат стотици милиони стриймове глобално. Международни медии определят проекта като завръщане към магията, която превърна Empire of the Sun в световен феномен.

Но именно на живо групата разгръща истинския си мащаб. Концертите на Empire of the Sun са известни със своята театралност, огромни сценични конструкции, хореография, костюми и сюрреалистични визуализации, които превръщат всяко шоу в отделна фантастична реалност. Турнето “Ask That God” вече разпродаде ключови дати в Северна Америка и Европа, включително емблематични локации като Red Rocks Amphitheatre и Old Royal Naval College в Лондон, а феновете определят преживяването като „нещо между рейв, научнофантастичен филм и сън“.

На 13 юни в София публиката ще чуе както вечните класики на Empire of the Sun, така и новите композиции от “Ask That God”, в шоу, което обещава да бъде едно от най-визуално впечатляващите музикални събития на лятото.

EMPIRE OF THE SUN

ASK THAT GOD EUROPE 2026

May 31 - Unity Arena - Oslo, Norway

June 1 - Gröna Lund Tivoli - Stockholm, Sweden

June 3 - Liseberg Tivoli - Gothenburg, Sweden

June 4 - Northside Festival - Viby, Denmark

June 6 - Letnia Scena Progresji - Warsaw, Poland

June 7 - Budapest Park - Budapest, Hungary

June 10 - SRC Šalata - Zagreb, Croatia

June 11 - Open Air Corner Luka Beograd - Belgrade, Serbia

June 13 - Vidas Art Arena - Sofia, Bulgaria

June 14 - Arenele Romane - Bucharest, Romania

June 16 - Arena Open Air - Vienna, Austria

June 18 - ZOA City - Zurich, Switzerland

June 19 - Southside Festival - Neuhausen ob Eck, Germany

June 21 - Hurricane Festival - Scheeßel, Germany

June 23 - TK Maxx Presents Depot Live at Cardiff Castle- Cardiff, United Kingdom

June 27 - Alexandra Palace - London, United Kingdom

June 28 - TK Maxx presents Live at The Piece Hall - Halifax, United Kingdom

June 30 - Fairview Park - Dublin, Ireland

July 3 - Down The Rabbit Hole - Ewijk, Netherlands

July 4 - Le Zenith - Paris, France

July 5 - Rockhal - Esch-sur-Alzette, Luxembourg

На всяка дата от турнето групата предлага и специалните фен пакети: Empyreans Super VIP M&G Experience - по 50 налични на град на цена от 199 USD + билет + такси, които включват ранен достъп за концерта, ексклузивна снимка и meet & greet с Luke Steele, подписан постер от лимитирана серия, VIP подарък от Empire of the Sun и VIP пропуск и ранен достъп до мърч.

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 55 евро, като остават и малко на брой билети за Golden Circle. Актуална информация за събитието може да следите тук .





