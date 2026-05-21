Почина художничката, нарисувала нашето детство! Дъвките Идеал" и шоколада "Кума Лиса"

На 89-годишна възраст почина художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Тъжната вест съобщи режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев в профила си във Facebook, като се позова на публикация на семейството й.

Санда Стратулат - Протич е починала на 18 май, предава БТА.

„Санда Стратулат - Протич нарисува нашето детство", написа Ушев и добави, че художничката е създала любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, на бисквитите „Детска радост“, „Златна есен“, на „Зрънчо“ - запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти.

„Санда беше най-добрият, сърдечен, всеотдаден и добър човек, който познавах. Всичко, което знам за графичния дизайн, научих от нея. Родена е в Букурещ, в семейство на румънски интелектуалци, музиканти и артисти. Завършва Академията за изящни изкуства в Букурещ. Бързо се утвърждава като едно от имената в румънската мозайка и стенна живопис. Малко след това среща специализиращия в Букурещ, виден български ендокринолог проф. доктор Михаил Протич и заедно се преместват в София. В София, стилът й е определен като прекалено формалистичен и декоративен за господстващата по времето на социализма реалистична, пропагандна доктрина в стенописта. Жизнерадостните стилизации на Санда не се харесват на тогавашните комисии в СБХ – а и по онова време в запазената мъжка територия на монументалната живопис жени не са да допускани. И Санда е принудена да работи като приложен график и дизайнер; опаковката и графичния дизайн за храни се считат за непрестижни художествени дейности. Там са „забутани“ да работят художници от буржоазни семейства, врагове, недостойни за „голямото соц. Изкуство“, се казва в публикацията на Ушев.

По думите му нетрадиционният стил на Санда Стратулат-Протич бързо придобива „популярност и успява да се наложи сред безличната, скучна среда и социалистическата сивота на опаковачния дизайн".





