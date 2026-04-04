Култура

Сензация в Париж. Продават шедьовър на Моне за Лондон

Картината не е показвана от 50 години

04 апр 26 | 11:49
Боряна Колчагова

Исторически момент за пазара на изкуство.

Sotheby’s Paris обяви продажбата на изключително рядък шедьовър от лондонската серия на Клод Моне („Изгледи от Темза“).

Става дума за „Мостът Ватерло, сутрешен ефект“ ( Waterloo Bridge, Morning Effect), която той рисува между 1899 и 1901 година.

Картината е уникална поради специфичния начин, по който художникът превръща индустриалното замърсяване в изящно изкуство. Докато за жителите на Лондон пушекът и смока са били мръсни и задушаващи, Моне използва необичайна за времето си палитра от розово, лавандулово, златисто и бледо синьо, за да покаже как светлината си пробива път през гъстата пелена.

Картината излиза на търг на 16 април в Париж за първи път от над 50 години. Съобщиха от пресслужбата на Sotheby's.

Първоначалната цена е около 10 милиона евро, но се очаква да бъде продадена много по-скъпо. За първи път Клод Моне продава картината още през 1902 г. , а след това тя попада в частен колекционер през 1972 г. Оттогава никой не я виждал.

Историята на картините от тази серия за лондонските мъгли е любопитна. Моне е държал в стаята си в хотел „Савой“ десетки платна едновременно. Тъй като светлината в Лондон се е променяла на всеки няколко минути, той е рисувал всяка картина от прозореца на стаята си работел върху само докато ефектът трае, след което веднага го е сменял с друго, съответстващо на новата светлина.

В чест на художника, на петия етаж в хотел The Savoy, до днес стаята носи неговото име.

На търг излиза и още една картина от по-късния му период - "Острови в Порт Вил", която също не е показвана 120 години.

На априлския аукцион в Париж ще бъдат предложени и седем „приказни циркови“ гваша, създадени от Марк Шагал. Неговата впечатляваща серия от 38 произведения е създадена през 50-те години на ХХ век.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Още по тема Арт
Още от Култура
Коментирай