Картина на Моне продадена за рекордна сума
И друга негова творба се похарчи на търг на "Сотбис"
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И друга негова творба се похарчи на търг на "Сотбис"
Картината не е показвана от 50 години
Рекорд на аукцион в Ню Йорк, картина на Моне прави фурор
Вандалите са задържани
Британският графити художник „дописва“ „Японски мост“ на Моне
Ирландец, който пробил дупка в шедьовър на импресиониста Клод Моне, получи присъда от 5 години, съобщи "Дейли мейл". Мъжът е съсипал картината по вре...
Директорът на историческия музей изгорила доказателствата във фурна заедно с пантофи и галоши