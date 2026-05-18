Любим актьор спечели "Капките"! И направи нещо невероятно

Даниел Пеев - Дънди спечели Сезона-Слънце на "Като две капки вода"!

Емилия остана втора, а фаворитът в началото на сезона Иво Димчев изненадващо зае третото място.

Дънди триумфира на финала със зашеметяващо изпълнение на рок класиката на AC/DC Highway to Hell, влизайки в образа на легендарния фронтмен Брайън Джонсън.

"Куфял съм на AC/DC на 8 години. Те са толкова първични и нерафинирани. Толкова истински и неподправени, че много ги припознах", заяви Дънди преди изпълнението си.

"Не мога да го осъзная това. Магията на това шоу. Не знаех дали ще го направя, но ще го направя и за първи път ще бъда истински сериозен. Това е вторият лайф, който аз печеля", каза той след победата.

Когато разбра, че е спечелил, актьорът направи нещо невероятно - дари наградата, автомобил, на болния от рак Боян Христов.

"Аз кола си имам. Трябва да си благодарен на Господ за това, което той ти праща. И защо да не помогнеш на някой, който наистина има нужда", каза актьорът и разкри, че болният от рак мъж отскоро е женен и сега се лекува в Истанбул.

Иво Димчев избра за своя последна имитация да се превъплъти в един от най-енигматичните изпълнители на българската поп сцена Васил Найденов. Емилия разчувства силно зрителите и публиката в залата с изпълнението на една от най-обичаните песни в историята на българската поп музика – „Една българска роза“, изпълнена от незабравимата Паша Христова.

"За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че това е най-гледаният сезон на „Капките“ до момента и ви благодарим. Сезона-Слънце ни кара да гледаме от хубавата страна нещата", сподели Маги Халваджиян.

Финалът на "Като две капки вода" се проведе на живо пред 12 000 зрители в "Арена 8888 София". Спектакълът започна с поздрав към DARA за победата ѝ на Евровизия 2026, а първите изпълнения на сцената донесоха сълзи, овации и силни реакции от публиката.

