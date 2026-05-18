Хайде пак! Гръмотевици в планините

Утре времето в България ще бъде предимно облачно, с валежи в планините и южните райони след обяд. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология температурите в страната ще останат умерени за сезона, като максималните ще варират между 19 и 24 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи малко по-ниско от средното за месец май.

В София и Западна България денят ще започне с променлива облачност, която бързо ще премине в предимно облачно време. Минималната температура за столицата ще бъде около 7 градуса, а максималната ще достигне до 19 или 20 градуса, като рискът от съществени валежи в самия град остава нисък.

Около и след обяд над Южна България и планините облачността ще се сгъсти значително. В Рило-Родопската област и из планинските масиви на Централна Стара планина се очакват краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, а максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса.

В източните райони и по Черноморието ще се заоблачи през деня. В цяла Северна България времето ще се задържи ветровито, с умерен до засилен вятър от запад-северозапад, който привечер ще започне да духа от север-североизток. В низините вятърът ще е умерен със скорост около 2-3 метра в секунда. Всички граждани на открито трябва да имат предвид, че въпреки облаците, по обяд се очаква висок UV индекс със стойност 7, което изисква използването на слънцезащита.

