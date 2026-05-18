След мрачната сутрин: температурите скачат до 24 градуса

Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна Северна България ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

В планините облачността ще е променлива, следобяд - купеста, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове, както и в следобедните ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 2 мин. и залязва в 20 ч. и 45 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 43 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 47 мин. и залязва в 23 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com